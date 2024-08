A- A+

INTERVENÇÃO Rua no bairro da Madalena, no Recife, é interditada para obra emergencial de drenagem CTTU organizou um esquema especial de trânsito

A rua Padre Anchieta, na altura do cruzamento com a rua Real da Torre, no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife, foi interditada para uma obra emergencial na rede de drenagem.

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), responsável pelo serviço, afirmou que o serviço deve ser finalizado na quinta-feira (15), quando a via deverá ser liberada.

Por causa da interdição, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) organizou um esquema especial de trânsito.

Motoristas que seguem pela rua Real da Torre e desejam acessar a rua José Bonifácio, deverão dobrar à esquerda na rua Professora Anunciada da Rocha Melo.

Durante as obras, agentes da CTTU estarão no local organizando e orientando o trânsito.

Em caso de dúvidas, a população deve acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.

