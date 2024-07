A- A+

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS Europeu é preso no Aeroporto do Recife com dois quilos de cocaína escondida em peças de corda Estrangeiro, preso em 2019 na Letônia por dirigir embriagado, veio de São Paulo e tentava embarcar no Recife com destino para França.

Um europeu de 33 anos natural da Letônia, país do leste do continente, foi preso no Aeroporto do Recife transportando cerca de dois quilos de cocaína em peças de corda. A prisão aconteceu na sexta-feira (26) e foi divulgada neste domingo (28) pela Polícia Federal (PF).

O estrangeiro, preso em 2019 na Letônia por dirigir embriagado, veio de São Paulo e tentava embarcar no Recife com destino para França.

As cordas estavam na bagagem dele, que passou por raio-x. O aparelho detectou a presença das peças no interior da mala. Segundo a PF, a fiscalização de rotina constatou a presença da substância orgânica e um narcoteste confirmou a cocaína.

Em interrogatório aos policiais, o homem disse que pegou a droga em São Paulo, que sabia que estava transportando cocaína e que receberia 2 mil euros e pedras preciosas para levar o material à França.

"Ele não deu maiores detalhes de quem havia lhe repassado o entorpecente e a quem entregaria", disse a Polícia Federal.

Esta semana, uma cearense e uma paraense também foram presos no Aeroporto do Recife ao transportar cocaína no estômago.

"Terminada a abordagem policial e tendo sido encontrada a droga, o estrangeiro recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a Sede da Polícia Federal objetivando realizar os procedimentos de Polícia Judiciária, onde acabou sendo autuado pela prática do crime de tráfico internacional de drogas", explicou a PF.

O preso já passou por audiência de custódia e teve a sua prisão preventiva confirmada, sendo encaminhado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, onde ficará à disposição da Justiça Federal.

Caso seja condenado, o letão poderá pegar penas que variam de cinco a 20 anos de reclusão. Além da droga também foram apreendidos dois aparelhos celulares.

