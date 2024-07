A- A+

TAXA SELIC Bancos projetam manutenção da Selic em 10,5% até primeira reunião de 2025, diz Febraban A maioria dos participantes (85%) entendeu que a decisão do Copom de parar de cortar os juros foi adequada, mostra a pesquisa, realizada com 20 bancos

As equipes de análise econômica dos bancos acreditam que a taxa básica de juros, a Selic, vai permanecer no nível atual, de 10,5%, até a primeira reunião de política monetária de 2025, marcada para os dias 28 e 29 de janeiro.



É o que mostra pesquisa de Economia Bancária e Expectativas da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), realizada a cada 45 dias, sempre após a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Copom.





A maioria dos participantes (85%) entendeu que a decisão do Copom de parar de cortar os juros foi adequada, mostra a pesquisa, realizada com 20 bancos.

Com relação à inflação, a maior parte dos entrevistados (75%) entende que as atuais projeções para o IPCA deste ano, em torno de 4%, estão "bem calibradas".

No câmbio, a perspectiva é de piora do real, com o dólar devendo permanecer acima de R$ 5,20 até o final de 2024. Em maio, na pesquisa anterior, as projeções máximas eram de dólar a R$ 5,00

Para o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB), a pesquisa mostra uma diferença em relação à visão do Banco Central, que reavaliou que o hiato do produto está atualmente neutro. Para 63,2% dos entrevistados na Febraban, o hiato do produto já está positivo, o que significa que o país estaria crescendo acima de sua capacidade.

Nos Estados Unidos, a expectativa de 60% dos entrevistados está em linha com a indicação do Federal Reserve, de apenas um corte de 0,25 ponto porcentual até o fim do ano.



