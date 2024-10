A- A+

GASTOS DOMÉSTICOS IBGE vai medir gastos das famílias com 'bets' em nova versão de pesquisa sobre orçamento doméstico Levantamento mede os hábitos de consumo do brasileiro. Resultados serão publicados em 2026

Nova edição da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), para o período 2024-2025, terá novos quesitos, incluindo o gasto das famílias com apostas on-line, nas chamadas 'bets', que estão na mira do governo, informou o IBGE.

Trata-se de uma das principais pesquisas do instituto, pois investiga os hábitos de consumo das famílias brasileiras e forma a base para a definição da cesta de consumo, que é usada como referência para o cálculo do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice de inflação oficial do país. Entre os temas já previstos estão nível de insegurança alimentar e acesso a serviços financeiros.

A pesquisa também investigará os impactos ambientais do domicilio, a satisfação com a vida sob aspectos pessoais e financeiros e discriminação sofrida nos seus mais diversos tipos, desde gordofobia até xenofobia e discriminação de gênero.

- É a primeira vez que a POF investiga essa temática (de discriminação). Além disso, terão informações para identificar gastos das famílias com apostas eletrônicas, como bets, por exemplo. E teremos um teste sobre uso do tempo - diz Elizabeth Hypólito, diretora da Diretoria de Pesquisas do IBGE, durante apresentação na Casa Brasil IBGE, no Centro do Rio.

A nova edição da pesquisa também investigará, segundo Leonardo Oliveira, gerente da pesquisa, o custo adicional que as famílias têm na presença de um familiar com deficiência.

A POF, que em tese deveria ser realizada a cada dois anos, não ocorre desde 2017-2018. Por isso, sua atualização é amplamente aguardada por pesquisadores, economistas e demais especialistas.

A realização da pesquisa foi garantida por meio de recursos extraordinários junto ao governo federal, já que o IBGE lida com escassez de recursos. A pesquisa irá a campo a partir do dia 5 de novembro e terá duração de 12 meses.

