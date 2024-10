A- A+

Black Friday Black Friday: planejamento é essencial para compras na data; confira dicas A última pesquisa Panorama do Consumo na Black Friday 2024 revelou que 77% dos consumidores planejam suas compras com antecedência

Com a proximidade da Black Friday, realizada no dia 29 de novembro, os consumidores já estão se planejando para aproveitar as ofertas. Anualmente, a data é esperada por varejistas pela expectativa de crescimento nas vendas em diversos setores.

A última pesquisa Panorama do Consumo na Black Friday 2024, realizada pelo Mercado Livre e Mercado Pago, revela que 87% dos consumidores em Pernambuco pretendem aproveitar as ofertas da Black Friday deste ano.

De acordo com o levantamento, 77% dos consumidores planejam suas compras com antecedência, enquanto 24% mantêm os olhos em “achados” de última hora. A pesquisa mostrou, ainda, que 29% dos pernambucanos que vão comprar na data planejam gastar até R$ 2 mil nas ofertas deste ano.

Planejamento

Segundo o economista Brenno Almeida, é importante um planejamento prévio para as compras na Black Friday. Além disso, as famílias precisam priorizar itens essenciais e não realizar compras impulsivas que vão afetar o orçamento familiar.

“O que a gente precisa estar bem consciente com relação a qualquer despesa que a gente faz e geralmente, na Black Friday, é uma despesa de uma magnitude substancial, é estar pesquisando o valor desse bem para você não cair no engodo de estar comprando na Black Friday pela metade do dobro. Você pode ver o comportamento do preço daquele item semanas antes e no curso da Black Friday”, disse.

Ele ressaltou que os consumidores devem “priorizar descontos à vista ou numa parcela só, além de priorizar bons descontos que o valor de à vista possa ser também o valor parcelado”.

Parte da população utiliza a Black Friday para comprar itens maiores como geladeiras, fogões ou ar-condicionados. Para isso, Almeida reiterou a necessidade de comparar os preços e analisar as opções.

“Itens de consumo duráveis demandam planejamento. Você pode colocar um lembrete, existem sites de compras que colocam lembrete com relação ao preço, o preço alterou, o preço subiu, e você vai acompanhando para comprar”, disse.

A Black Friday também oferece a oportunidade de antecipar as compras de final de ano, em virtude de algumas margens de desconto no período.

“Você vai se liberar de fazer essas compras no período em que a demanda por determinado produto é maior. Geralmente os preços de determinados itens no final do ano aumentam. Se você observar, os parâmetros de preço são reajustados na semana seguinte da Black Friday, e já são os preços para o Natal”, afirmou o economista.

Forma de pagamento

Ainda segundo o Panorama do Consumo na Black Friday 2024, quando se trata de formas de pagamento, 61% dos pernambucanos preferem usar o cartão de crédito, e 33% desses compradores planejam dividir as compras em até seis parcelas.

Outras opções, como saldo em conta e linha de crédito, também têm conquistado espaço, com 21% dos entrevistados optando por essas alternativas.

