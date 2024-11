A- A+

Negócios BNDES libera R$ 600 bilhões para exportação de aviões da Embraer para o Paraguai Contrato foi assinado entre o banco de fomento e o governo do país vizinho durante reunião paralela do G20

Depois de 13 anos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) voltou a fazer uma operação de financiamento na área de produtos de defesa. O banco de fomento assinou a liberação de R$ 600 milhões para o governo do Paraguai comprar seis Super Tucanos fabricados pela Embraer.

A liberação dos recursos aconteceu durante o encontro do G20, que está sendo realizado no Rio. A oferta de recursos marca a retomada do banco no apoio a essa base industrial no Brasil, diz o comunicado. Além das aeronaves, a Embraer também vai oferecer um pacote logístico para a Força Aérea do Paraguai.

A assinatura do contrato teve a presença do ministro da Economia do Paraguai, Carlos Fernández Valdovinos, e do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

“Essa foi a primeira operação de financiamento a exportações de produtos de Defesa aprovada em mais de 13 anos pelo BNDES, marcando a retomada do Banco no apoio à base industrial de defesa brasileira. É um setor estratégico da Nova Indústria Brasil por ser intensivo em tecnologia e gerador de inovações, com fabricação de produtos de alto valor agregado e geração de empregos de alta qualificação”, explicou o presidente do banco Aloizio Mercadante.

Essa parceria entre o Brasil e o Paraguai vai contribuir para que o país vizinho reforce sua capacidade tecnológica no combate ao narcoterrorismo. A aeronave A-29 Super Tucano é líder mundial em sua categoria, com mais de 260 aeronaves entregues, mais de 500.000 horas de voo e utilizada por 16 Forças Aéreas. O Super Tucano é utilizado para ações de treinamento, reconhecimento e combate.

“Essa foi a primeira operação de financiamento a exportações de produtos de Defesa aprovada em mais de 13 anos pelo BNDES, marcando a retomada do Banco no apoio à base industrial de defesa brasileira. É um setor estratégico da Nova Indústria Brasil por ser intensivo em tecnologia e gerador de inovações, com fabricação de produtos de alto valor agregado e geração de empregos de alta qualificação”, explicou o presidente do banco Aloizio Mercadante em comunicado.

O BNDES tem apoiado o setor aeroespacial brasileiro com diferentes linhas de financiamento. Em outubro passado, a Eve Air Mobility, empresa de mobilidade aérea urbana da Embraer, obteve um empréstimo de R$ 500 milhões do banco para financiar o desenvolvimento da fábrica de produção de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) da empresa em Taubaté, São Paulo.

Em agosto passado, o banco aprovou o financiamento de dez jatos comerciais E195-E2 da Embraer para a Azul Linhas Aéreas. A operação, da ordem de R$ 1,9 bilhão, ampliará a capacidade da companhia no transporte aéreo.

Veja também

Fraude Procon-PE encontra variação de até 150% nos preços de produtos em pesquisa pré-Black Friday