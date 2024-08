A- A+

bolsa de valores Bolsas da Europa fecham em alta com melhora do sentimento; Novo Nordisk derrete com balanço Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 1,75%, aos 8.166,88 pontos

As bolsas europeias fecharam em alta nesta quarta-feira, 7, com ganhos de mais de 2% em Milão e Madri, nesta quarta-feira, acompanhando a recuperação de Wall Street, que na terça-feira interrompeu uma sequência de robustas perdas. Os investidores reagiram também a balanços.

A Novo Nordisk decepcionou com vendas fracas e a ação despencou em Copenhague. A Glencore e o Commerzbank também ficaram no foco após resultados.

Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 1,75%, aos 8.166,88 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, encerrou em alta de 1,47%, a 17609,69 pontos. O CAC 40, de Paris, avançou 1,91%, a 7 266,01 pontos.

As cotações são preliminares. Do outro lado do Atlântico, as bolsas de Nova York prolongavam os ganhos da terça com a melhora do sentimento.

Entre as reações a balanços, a ação da Novo Nordisk caiu 8% após lucro ajustado abaixo do esperado. As vendas do Wegovy, um remédio para perda de peso, foram menores do que a expectativa após a gigante farmacêutica oferecer grandes descontos nos EUA.

A A.P Moeller-Maersk perdeu 2% no mesmo pregão dinamarquês, com o anúncio de queda no lucro líquido do segundo trimestre depois do impacto de interrupções no fluxo no Mar Vermelho.

Em Londres, a Glencore subiu 2,91%, após a empresa anglo-suíça de commodities anunciar desistência da proposta de cindir sua operação de carvão, o que foi bem recebido pelos analistas, enquanto o resultado mostrou um inesperado prejuízo no primeiro semestre do ano.

Além disso, o potencial para distribuições especiais aos acionistas ajuda a dar suporte ao papel, escreveu a analista da RBC Capital Markets Marina Calero em nota.

A RBC vê o potencial de US$ 15 bilhões em dividendos e recompras somente em 2024-25, já que a companhia elevou sua meta de dívida líquida de US$ 5 bilhões para US$ 10 bilhões.

A ação do Commerzbank recuou 3,60% em Frankfurt, após o segundo maior banco da Alemanha divulgar queda no lucro do segundo trimestre. A fabricante alemã de pneus e peças Continental AG saltou 7,40%.

Em comunicado divulgado em 5 de agosto, a empresa informou que avalia em detalhes um spin-off com subsequente listagem de 100% do setor do grupo automotivo na bolsa de Frankfurt.

Em Milão, o FTSE MIB subiu 2,33%, encerrando em 31.831,64 pontos O PSI 20, de Lisboa, galgou 1,81%, aos 6.575,30 pontos. O Ibex 35, referencial de Madri, subiu 2,16%, aos 10.615,30 pontos. As cotações são preliminares.



