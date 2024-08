A- A+

bolsa de valores Bolsas de NY fecham em alta, com Dow Jones acima dos 40 mil pontos, após CPI benigno nos EUA O índice Dow Jones subiu 0,61%, aos 40.008,39 pontos

Os mercados acionários de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, após novos dados da inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos chancelar expectativa por juros menor pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), embora em ritmo menos agressivo.

Este foi o primeiro dia que o Dow Jones fechou acima de 40 mil pontos desde 1º de agosto, véspera do payroll que deflagrou liquidação nos mercados

O índice Dow Jones subiu 0,61%, aos 40.008,39 pontos, o S&P 500 avançou 0,38%, aos 5.455,21 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 0,03%, aos 17.192,60 pontos.

O CPI veio praticamente em linha com o esperado pelo mercado, conforme informou o Departamento de Trabalho dos EUA hoje.

A inflação mais branda deixou a porta aberta para cortes de juros, mas o número dentro da expectativa reduziu a urgência por um relaxamento agressivo. Assim, o mercado consolidou aposta por um corte de 25 pontos-base no mês que vem, de acordo com o monitoramento do CME Group.

Sem surpresas nos indicadores, os índices oscilaram sem convicção durante boa parte do pregão, com o setor de tecnologia penalizado pela Alphabet.

A controladora do Google fechou em baixa de 2,31%, após a Bloomberg revelar que o Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos considera propor uma divisão da empresa como parte do processo antitruste em andamento.

Por outro lado, as ações da Kellanova saltaram 7,76% após divulgação da compra pela Mars.



