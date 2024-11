Bolsas de NY fecham em baixa, com PPI dos EUA, declarações de Powell e correções pós-Trump

A- A+

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quinta-feira, 14, em uma sessão que teve como destaques a divulgação da inflação ao produtor nos Estados Unidos e as declarações do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) registrou avanço acima do esperado, enquanto o dirigente descartou pressa no corte de juros pelo banco central americano.

Como resultado, as expectativas de uma redução de taxas na reunião de dezembro do Fed diminuíram. Além disso, algumas empresas que vinham sendo impulsionadas pela eleição de Donald Trump, como a Tesla, tiveram correções.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,47%, aos 43.750,86 pontos. O S&P 500 caiu 0,60%, encerrando em 5.949,17 pontos; e o Nasdaq registrou perdas de 0,64%, aos 19.107,65 pontos.

O PPI americano subiu 2,4% na variação anual de outubro, com o núcleo em alta de 3,1% no período, levemente acima das expectativas do mercado. Já os pedidos de auxílio-desemprego caíram a 217 mil, contra alta esperada a 224 mil, sinalizando resiliência do mercado de trabalho.

Antes dos dados, a diretora do BC dos EUA Adriana Kugler disse que se o mercado de trabalho americano desacelerar de repente, será apropriado reduzir gradualmente a taxa básica de juros. Mas pontuou que se o progresso de desinflação correr riscos, será adequado suspender o corte de juros.

Powell indicou hoje que a autoridade monetária não pretende correr no processo de relaxamento monetário. "A economia não está enviando quaisquer sinais de que precisamos ter pressa em baixar os juros", disse. O presidente explicou que a força recente da atividade econômica permite ao Fed adotar uma abordagem cautelosa ao tomar decisões. "Em última análise, a trajetória da taxa básica dependerá da evolução dos dados recebidos e das perspectivas econômicas", disse.

No plano corporativo, algumas empresas ligadas à expectativa pelo governo Trump, caso da Tesla devido à proximidade de Elon Musk com o presidente eleito, recuaram após as altas recentes. A montadora teve queda de 5,77%, enquanto a corretora de criptomoedas Coinbase caiu 2,07%, em dia também de baixa para o bitcoin.

Já a Meta caiu 0,49%, em dia no qual foi multada em cerca de 800 milhões de euros na União Europeia por sua política regional de anúncios.

A fabricante de chips AMD recuou 0,335, em uma sessão na qual anunciou que cortará sua força de trabalho global em 4%. Por outro lado, a concorrente Nvidia subiu 0,33%, enquanto foi divulgado que a empresa prepara tecnologia para fabricação de robôs humanoides.

