INVESTIMENTO Brasil fecha acordo de R$ 15 bilhões com Emirados Árabes para explorar minerais estratégicos Material é usado principalmente para transição energética, como na fabricação de baterias

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinou um acordo com o Ministério de Desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos que prevê investimentos de até R$ 15 bilhões no Brasil para exploração e o desenvolvimento de minerais estratégicos importantes para a transição energética.

Minerais estratégicos incluem, entre outros, cobalto, cobre, estanho, grafita, lítio, nióbio, níquel, silício, tálio, e terras raras. Material é usado principalmente para transição energética, como na fabricação de baterias.

Os investimentos serão destinados a áreas como pesquisa mineral, processamento, comercialização, transferência de tecnologia e capacitação de mão de obra.

Após a assinatura em Abu Dhabi Silveira declarou que a parceria “representa uma oportunidade para fortalecer a posição do Brasil no cenário global da transição energética e da mineração sustentável”. O governo detalhou o período desse investimento e nem as localidades onde eles serão aplicados.

— Com o aumento das exportações brasileiras para os Emirados Árabes entre 2023 e 2024, o acordo projeta um relacionamento econômico mais robusto e diversificado. Além disso, ele fomenta inovação e competitividade no setor mineral, especialmente para pequenas e médias empresas — disse o ministro.

Segundo o MME, o acordo deverá aproximar agências governamentais, autoridades reguladoras e empresas, incluindo pequenas e médias empresas (PMEs) e startups, para fomentar a cooperação em projetos minerais no Brasil.

