DÓLAR Brasil será menos afetado do que outros emergentes por dólar forte, diz presidente do BC A China e o México tendem a sentir os maiores impactos, afirmou Campos neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a alta do dólar, na esteira da eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, vai afetar menos o Brasil do que outros emergentes. A China e o México tendem a sentir os maiores impactos, ele afirmou.

"Minha percepção é a de que é óbvio que, se você tiver um dólar forte, isso vai afetar os outros países com mercados emergentes, mas a minha visão era de que o Brasil seria menos afetado", disse Campos Neto em evento do Valor Capital Group, em São Paulo "Ele será afetado, mas em menor intensidade."

O banqueiro central repetiu que os principais debates em torno das eleições americanas já apontavam para uma inflação mais alta no futuro.



