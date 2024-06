A- A+

negócios Casais apostam na venda direta para empreender juntos Estudo feito pela International Stress Management no Brasil, revelou que casais trabalhando juntos conseguem entender melhor as angústias vividas no dia a dia

Em um mundo em constante mudança, onde o equilíbrio entre vida profissional e pessoal se torna cada vez mais importante, alguns casais estão encontrando uma solução interessante: empreender juntos.

Em estudo feito pela International Stress Management no Brasil (Isma-BR), revelou que casais trabalhando juntos conseguem entender melhor as angústias vividas no dia a dia, assim como outras circunstâncias da carreira.

"Trabalhar como casal é um grande privilégio, pois nos aproxima como marido e mulher. Temos mais oportunidades para demonstrar amor e empatia um pelo outro diariament", conta Gabriela Silveira, Distribuidora Autorizada Independente junto ao marido, Marcos, da Royal Prestige®, marca de panelas premium.

Eles fazem parte dos 34% dos casais que empreendem com a companhia e escolheram seguir o caminho da venda direta - setor que abrange 3,5 milhões de empreendedores.

Segundo a Federação Mundial das Associações de Vendas Diretas, o Brasil ocupa a 7ª colocação no mercado global da categoria e em 2023, o volume de negócios no país foi de aproximadamente R$ 47 bilhões. Entre os motivos que fizeram a Gabriela e o Marcos empreenderem por meio da venda direta foi a autonomia.

"Podemos controlar melhor o nosso tempo e conciliar com as demandas das nossas três filhas no dia a dia, além de que temos liberdade geográfica para viajar e administrar nossa agenda entre diversão e trabalho", relata a distribuidora.

Ela também enxerga outra oportunidade muito promissora com este cenário: empreender com o parceiro permite que os casais utilizem suas habilidades complementares de maneira eficaz.

"Temos a nossa rotina diária bem definida e cada um tem seu papel. Ele é bom com as demandas administrativas, números e é um ótimo treinador de campo, eu cuido da agenda e do relacionamento com os clientes, parceiros e equipe, organizo os eventos e sou treinadora também", explica.

Beth Ribeiro, Diretora de Vendas da Royal Prestige®, destaca a importância dos casais que empreendem juntos, especialmente no setor de venda direta.

"A sinergia entre eles não só fortalece a estrutura do negócio, mas também cria uma rede de apoio mútuo que acaba sendo um diferencial para superar os desafios do mercado. Eles são a prova viva de que, quando duas pessoas compartilham a mesma visão e comprometimento, os resultados podem ser extraordinários”.

