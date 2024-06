Iniciativa da Empreender Dinheiro oferece imersão gratuita para empreendedores

A- A+

No próximo dia 15 de junho, o Mar Hotel Conventions será palco da Imersão Empreenda no Mercado Financeiro. O evento é gratuito e tem como propósito oferecer aos participantes uma visão ampla das diversas oportunidades de empreendedorismo dentro do mercado financeiro.

A iniciativa é da Empreender Dinheiro, um ecossistema de soluções voltado para empreendedores que têm interesse em ingressar no mercado financeiro e tem a intenção de colaborar com o crescimento do mercado financeiro no Nordeste. Entre os destaques da programação está a participação de Arthur Lemos, mentor de planejadores financeiros e co-fundador da Empreender Dinheiro.

O evento contará com acesso a um dia repleto de conteúdos relevantes para o mercado financeiro além de insights valiosos e oportunidades de networking exclusivos.

Como participar

Para garantir sua vaga na Imersão, basta realizar a inscrição gratuitamente clicando aqui: https://pg.empreenderdinheiro.com.br/lv/empreenda-no-mercado-financeiro/

