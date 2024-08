A- A+

O CEO da Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson, visitou a Folha de Pernambuco na tarde desta quinta-feira (8).

John Rodgerson foi recebido pelo presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, pela diretora Administrativa, Mariana Costa; pelo diretor Operacional, José Américo; e pela editora-chefe da redação, Leusa Santos.

CEO da Azul linhas aéreas, John Rodgerson visita diretoria da Folha de Pernambuco | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Também estiveram presentes a gerente administrativa da Folha, Ivone Palácio, e a editora de Política e Economia do jornal, Carol Brito. John também foi recepcionado pelo assessor especial da Presidência do Grupo EQM, Joni Ramos.



A visita contou com a presença do CEO do Experience Club no Nordeste, André Farias, - que promoveu um almoço com John Rodgerson e empresários na manhã desta quinta -, do Diretor Institucional da Azul, Fábio Campos, e do advogado Urbano Vitalino Neto.

"Estamos muito honrados e felizes com essa visita, e, ainda, a presença de André, que é um grande amigo, assim como o Vitalino. A Azul tem um papel muito importante, uma história de muita afirmação. É uma companhia de muita expressão, de muita presença na região Nordeste", destacou o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Durante o encontro, o CEO da Azul Linhas Aéreas destacou a importância e o potencial de Pernambuco no cenário aéreo nacional e internacional.

“A azul é importante para o Brasil. Precisamos pensar em como fortalecer. Com investimento aqui, a gente amplia todo o campo. Colocando mais conectividade, fortalecemos a região”, destaca John Rodgerson, que projeta a chegada de mais 10 aeronaves na rede Azul.

O CEO da Azul também informou que a companhia opera cerca de 100 voos por dia no Aeroporto do Recife, com destino a 40 destinos.



“Recife tem um hub tecnológico de potencial. Nós mais que dobramos desde 2019 e o PIB tem crescido aqui. Nunca Recife foi tão conectada como é hoje”, destacou.



John Rodgerson também falou sobre os desafios de manter a empresa no país e as dificuldades vivenciadas durante o período de pandemia.

"Começar uma empresa no Brasil é difícil, mas eu amo o país e o que estamos construindo aqui. Enfrentamos o período de pandemia, o desastre no Rio Grande do Sul. Tivemos que sobreviver sem receita", afirmou o CEO.

Ainda entre as dificuldades, ele apontou o alto preço do combustível e o volume de processos judiciais. Disse, também, que tem buscado negociações junto ao governo Federal e ao ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para conseguir crédito e novos investimentos para a Azul e o setor aéreo.



O CEO da Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson, também participou de um bate-papo para o Folha Play com a editora de Política e Economia do jornal, Carol Brito, e conheceu o parque gráfico da Folha de Pernambuco, na presença, também, dos Diretores do Grupo EQM, Ricardo Chaves e Silvio Rolim, e do gerente industrial da Folha de Pernambuco, Gandhi Soares.

CEO da Azul, John Rodgerson visita parque gráfico da Folha de Pernambuco | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

