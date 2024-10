A- A+

ÁSIA China diz que economia do país cresceu 4,6% no terceiro trimestre, ritmo mais lento desde 2023 Autoridades atribuem rendimento, entre outros motivos, a um 'ambiente externo complicado e severo'

A China anunciou nesta sexta-feira que a sua economia cresceu 4,6%, em termos anuais, no terceiro trimestre do ano, o ritmo mais lento registado no último ano e meio.

O produto interno bruto "aumentou 4,6% no terceiro trimestre", afirmou o Instituto Nacional de Estatística, num comunicado no qual atribuiu o abrandamento a um "ambiente externo complicado e severo (...) bem como a novos problemas de economia interna". desenvolvimento".

O número é ligeiramente inferior ao crescimento de 4,7% do trimestre anterior, e o mais lento desde 2023, quando o gigante asiático saiu das suas rigorosas medidas restritivas contra a Covid-19.

Ainda assim, foi ligeiramente superior aos 4,5% projetados pelos analistas consultados pela AFP.

A China anunciou nas últimas semanas um conjunto de medidas para estimular a segunda maior economia do mundo, com vista a atingir um crescimento de 5% este ano.

As medidas inicialmente causaram euforia nos mercados, mas o otimismo diminuiu devido à falta de números específicos sobre o valor que o governo investirá no estímulo.

