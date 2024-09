Conheça a história do jovem milionário de 29 anos que se recusa a ter casa própria

A- A+

O sonho de muitas pessoas é ser bem-sucedido o suficiente na vida para poder comprar uma casa e viver tranquilo. No entanto, este jovem milionário de 29 anos pensa exatamente o contrário: ter uma mansão ou propriedades parece-lhe uma perda de tempo e, sobretudo, de dinheiro.

Timothy Armoo é cofundador e ex-diretor executivo da empresa de marketing Fanbytes, mas é totalmente o oposto de um milionário tradicional. Ele não possui mansão ou propriedade alguma, já que prefere gastar seu dinheiro em investimentos dinâmicos, de todos os tipos.

Em entrevista à CNBC Make It, ele afirmou: "Na verdade, não tenho casa própria. Não tenho nenhuma relação direta com propriedades residenciais ou comerciais". Apesar do que as pessoas acreditam, ter uma casa não é uma forma de criar riqueza, já que tudo o que ela acarreta é despesa.

No entanto, sua vida não é "típica", pois ele não tem família, nem sócios, e não vê necessidade de se estabelecer em uma casa. Ele rejeita a ideia de possuir uma propriedade para poder viajar e se mover pelo mundo em busca de novos investimentos. O jovem milionário enfatizou que, às vezes, é bom rejeitar a forma tradicional de fazer as coisas.





Os investimentos exóticos do jovem milionário

Armoo decidiu não gastar quase nada, ter um estilo de vida minimalista e fazer investimentos exóticos. Estes variam desde negócios com frutas exóticas na África até financiar a venda de uma mina de lítio. Além disso, ele contou que investe seu dinheiro em fundos de índice e muitas ações, como negócios de abacate, soja e manga no Quênia, Angola e Tanzânia, que abastecem supermercados na Europa.

Por fim, detalhou: “Basicamente, eu tenho dois lados. Um é o grupo extremamente seguro: fundos de índice, superexposição em dinheiro, títulos e ações, e títulos do Tesouro. Depois, o outro lado das coisas é completamente exótico”.

Outro caso de um milionário que não possui propriedades

O homem mais rico da África intrigou os nigerianos e a mídia mundial quando revelou que não possui propriedades fora da Nigéria, seu país de origem. A postura do empresário Aliko Dangote contrasta com a do homem mais rico da Ásia, Mukesh Ambani, cuja ostentação no casamento do filho atraiu a atenção mundial nos últimos meses, e com a própria elite local, que frequentemente exibe mansões em Londres e Dubai.

Em janeiro, o ranking da Forbes descreveu Dangote como o homem mais rico do continente africano pelo décimo terceiro ano consecutivo. Na terça-feira de manhã, de acordo com dados em tempo real da revista, ele possuía uma fortuna de mais de US$13 bilhões. E ocupa o 81º lugar entre os 100 mais ricos do mundo.

Segundo a BBC, Dangote disse que possui apenas duas casas, uma no estado de Kano, onde nasceu, e outra em Lagos, a maior cidade do país. Na capital da Nigéria, Abuja, ele se hospeda em uma propriedade alugada. O empresário justificou que não expandiu seus ativos imobiliários nem seus investimentos no exterior porque quer ver seu país de origem crescer.

“A razão pela qual não tenho uma casa em Londres ou nos Estados Unidos é simplesmente porque queria focar na industrialização da Nigéria”, disse ele em declarações reproduzidas pela emissora britânica.

"Sou muito apaixonado pelo sonho nigeriano e, além da minha casa em Lagos, tenho outra no meu estado natal, Kano, e uma casa alugada em Abuja. Se eu tivesse casas em todos os lugares, nos Estados Unidos e no resto do mundo, não poderia me concentrar e construir algo para o meu povo”, afirmou.

A mansão de Dangote em Lagos, em uma área conhecida como Banana Island, onde vivem nigerianos ricos, é considerada “opulenta”. A casa no estado de Kano é conhecida por ser “modesta”.

Dangote teve uma casa em Londres que vendeu em 1996 e afirmou que reinvestiu o dinheiro em seu negócio local, lembrou o analista de relações públicas Sani Bala, consultado pela BBC. O empresário, que hoje tem 66 anos, construiu um império vendendo cimento e açúcar. No ano passado, também inaugurou uma refinaria de petróleo em Lagos.

