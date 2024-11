CPI das Bets pode votar convocação de Gusttavo Lima e convite a Felipe Neto

A- A+

A CPI das Bets, que investiga a crescente influência dos jogos virtuais de apostas on-line no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas, incluiu na sua pauta de votações desta terça-feira requerimento para convocar o cantor Gusttavo Lima. O colegiado também deve analisar um convite para ouvir o influenciador Felipe Neto.

Lima é alvo de investigação sob suspeita de lavagem de dinheiro e organização criminosa no caso que apura o envolvimento de artistas e influenciadores com casas de apostas irregulares. A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), autora do requerimento de convocação, para esclarecer seu envolvimento no caso.

Já o convite a Felipe Neto, feito pelo presidente da CPI, senador Dr. Hiran (PP-RR), tem objetivo de colher informações sobre como funciona a contratação e as recompensas feitas pelas empresas de apostas virtuais a influenciadores.

Logo após votar os requerimentos em pauta, a CPI tomará os depoimentos de CEO da Bet Nacional, João Studart, e do dono da Sportingbet, Marcus da Silva, além de delegados que investigam esquemas de lavagem de dinheiro relacionados a apostas.

Na semana passada, a CPI já havia aprovado a convocação de uma série de influenciadores digitais. Na lista estão Deolane Bezerra, o cantor Wesley Safadão e Gkay.

