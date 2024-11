CPI das Bets convoca Deolane Bezerra, Wesley Safadão e Jojo Todynho

A- A+

A CPI das Bets, que investiga a crescente influência dos jogos virtuais de apostas on-line no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas, aprovou as convocações de uma série de influenciadores digitais.

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado vai ouvir artistas e influenciadores digitais que estariam atuando na expansão do mercado de apostas no Brasil. Esses depoimentos ainda não têm data marcada. A comissão quer ouvir as seguintes personalidades:

Deolane Bezerra dos Santos, influenciadora digital

Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos (Gkay), atriz e influenciadora digital

Jordana Gleise de Jesus Menezes (Jojo Todynho), cantora

Wesley Oliveira da Silva (Wesley Safadão), cantor

Everson de Brito Silva (Tirulipa), humorista

Vitória di Felice Moraes, influenciadora digital

Rodrigo Abrão de Carvalho Mussi Ivo, influenciador digital

Pâmela de Souza Drudi, influenciadora e esposa de Fernandin OIG

Luan Kovarik (Jon Vlogs), influenciador digital e criador da JonBet

Os senadores ainda convocaram Solange Alves Bezerra, mãe da influenciadora e advogada Deolane Bezerra.

Entre os convocados também estão presidentes e CEOs de diversas casas de aposta.

Outro lote de requerimentos aprovados sugere o depoimento de autoridades públicas. O senador Izalci Lucas (DF), responsável pela maior parte das sugestões, alterou a natureza dos pedidos de convocação para convite. A CPI pode ouvir, entre outros:

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Jorge Messias, advogado-geral da União

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central

Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal

Ricardo Liáo, presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)

Alexandre Cordeiro Macedo, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)

A comissão também aprovou a convocação de sócios de empresas de apostas on-line e a emissão de um Relatório de Informações Financeiras (RIF) pelas Bets.

Veja também

Fraude Procon-PE encontra variação de até 150% nos preços de produtos em pesquisa pré-Black Friday