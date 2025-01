A- A+

BNB Crediamigo atinge marca de R$ 12 bilhões em empréstimos, com R$ 901,4 milhões só em Pernambuco Em comparação com 2023, o programa cresceu, no ano passado, 13% em toda a área de atuação do Banco do Nordeste

O programa de microcrédito urbano orientado do Banco do Nordeste (BNB), batizado de Crediamigo, contratou um total de R$ 12 bilhões no ano de 2024. Deste valor, R$ 901,4 milhões foram desembolsados somente em Pernambuco. O volume representa um aumento de 17,5% no comparativo às contratações feitas no Estado entre janeiro e dezembro de 2023.

Em toda a área de atuação do Banco, que além dos estados nordestinos inclui o norte de Minas Gerais e parte do Espírito Santo, as contrações registraram um aumento de 13% em comparação ao ano de 2023, quando foram desembolsados R$ 10,6 bilhões. As operações também cresceram, passando de R$ 3,5 milhões para R$ 3,8 milhões, alcançando 9,2% de aumento.

Segundo o presidente do BNB, Paulo Câmara, o desempenho do programa segue uma estratégia de crescimento sustentável.

“Seguimos a orientação do presidente Lula de fazer o Banco crescer com inclusão social. Este ano, levamos o Crediamigo para mais de 370 mil novos clientes. São empreendedores que nunca haviam feito operações, e nós chegamos até eles e demos oportunidade de melhorar seu negócio", afirma.

Paulo Câmara já anunciou que parte da estratégia de levar crédito para mais empreendedores inclui a expansão da rede de atendimento.

A meta é ampliar a estrutura até o final de 2025, saltando das cerca de 500 unidades atuais para mil, entre lojas, módulos e pontos de apoio.



Cenário estadual

De acordo com o superintendente estadual do BNB em Pernambuco, Hugo de Queiroz, o Crediamigo contratou, no ano passado, cerca de 280 mil operações, representando um acréscimo de 12% em relação a 2023.

"Isso demonstra a força e a importância do programa no Estado", destaca.

