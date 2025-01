Banco do Nordeste destina R$ 25 milhões para projetos sociais em 2024

A- A+

O Banco do Nordeste (BNB) destinou R$ 25,2 milhões, em 2024, para apoiar 52 projetos sociais em diversas regiões do Brasil. O montante é o maior já registrado desde o início dos editais sociais em 2007, representando um aumento de 150% em relação ao total liberado no ano anterior. Os recursos, provenientes de parte do Imposto de Renda (IR) pago pelo Banco no exercício fiscal de 2024, impactaram positivamente a vida de 16.123 pessoas.

A iniciativa abrangeu projetos nas áreas de esporte, defesa dos direitos de crianças e adolescentes, além de programas voltados à atenção a idosos, pessoas com deficiência (PCD) e pacientes oncológicos. Pernambuco se destacou entre os Estados beneficiados, com um total de R$ 5,4 milhões destinados a 14 projetos que atuam em cidades como Recife, Olinda, Gravatá, Belo Jardim e outras.

Recursos e projetos de impacto social

Os editais de 2024, divulgados em agosto, priorizaram entidades que atuam com o Fundo da Infância e Adolescência (FIA), o Fundo de Apoio ao Idoso, os programas nacionais de apoio à atenção oncológica (Pronon) e à atenção da saúde de pessoas com deficiência (Pronas/PCD), além da Lei de Incentivo ao Esporte. O valor destinado a Pernambuco contempla ações em diversos municípios, com projetos focados no fortalecimento de políticas públicas para grupos em situação de vulnerabilidade social.

Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, ressaltou a importância dessas iniciativas.

“Como banco de desenvolvimento, temos a missão dada pelo presidente Lula de ajudar as populações em maior fragilidade social para terem acesso a serviços e atendimentos dos quais precisam. Por isso, destinamos os maiores valores da história por meio de editais, que são uma das formas mais justas e efetivas para impactar milhares de pessoas”, afirmou.

Ampliação dos limites de subsídios

A edição de 2024 também trouxe uma novidade importante: a ampliação dos limites de subsídio para os projetos contemplados. Para as áreas de oncologia (Pronon) e de apoio à Pessoa Física com Deficiência (Pronas/PCD), os projetos passaram a poder captar até R$ 1,5 milhão. As propostas da Lei de Incentivo ao Esporte tiveram o limite elevado para R$ 500 mil, enquanto os projetos voltados para a infância, adolescência e idosos puderam receber até R$ 350 mil.

Histórico

Com um histórico de comprometimento com a transformação social, o Banco do Nordeste já destinou cerca de R$ 95,5 milhões a 528 projetos desde 2007, beneficiando 136,6 mil pessoas em todo o Brasil. Em 2024, o volume de recursos e o número de projetos são um reflexo do empenho contínuo da instituição em promover a inclusão social e melhorar a qualidade de vida das populações mais vulneráveis.

Veja também

Riqueza Quem é o bilionário que entrou para o top 10 dos mais ricos da Forbes em um ano