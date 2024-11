A- A+

Crédito Crediamigo: Recife recebe 500º ponto de atendimento do programa Nova loja do Crediamigo do BNB foi inaugurada nesta quarta-feira (6), no Bongi, Zona Oeste do Recife

O Crediamigo, programa de microcrédito urbano orientado do Banco do Nordeste (BNB), ganhou mais uma loja, totalizando, agora, 500 pontos de atendimento no Brasil. Localizada dentro do Novo Atacarejo, no bairro do Bongi, Zona Oeste do Recife, a loja foi inaugurada pelo presidente da instituição, Paulo Câmara e o superintendente do Crediamigo, Helton Chagas Mendes.

A inauguração faz parte do plano de expansão do programa que pretende chegar a mil unidades até final de 2025. Câmara falou que o foco do BNB, junto com o Crediamigo, é se aproximar cada vez mais do microempreendedor.

“Em Pernambuco, por exemplo, aumentaremos de 39 para 77 pontos de atendimento até o final do próximo ano. Estamos investindo em estruturas como a que vocês veem aqui no Bongi, localizadas estrategicamente em áreas movimentadas para facilitar o acesso ao crédito, especialmente para aqueles que querem empreender sem burocracia. O programa não se limita a financiar, mas também orienta sobre como aplicar os recursos de forma eficiente”, pontuou.

O programa, que existe há 26 anos e já atendeu mais de sete milhões de clientes, visa fortalecer a economia local de bairros e cidades onde há oportunidades de novos negócios para microempreendedores.

De acordo com o superintendente do Crediamigo, Helton Chagas Mendes, é importante estar mais próximos aos clientes, reduzindo descolamento, diminuindo tempo e custo do serviço e desburocratizando o acesso ao crédito.

“Aprendemos que, quanto mais próximos estivermos dos nossos clientes, melhor será o atendimento e mais significativa será a contribuição para o sucesso de seus negócios. Por isso, estamos implementando esse plano de expansão que visa alcançar mil unidades até o final de 2025. A inauguração da loja número 500 marca o início dessa contagem regressiva para atingir essa meta, com a loja 501 já programada para ser aberta em breve”, reforçou.

