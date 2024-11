A- A+

Agronegócio 81ª edição da Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados deve movimentar R$ 40 milhões Programação inicia nesta sexta-feira (8) e segue até o próximo dia 17, Parque de Exposições do Cordeiro, Zona Oeste do Recife

Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados inicia sua 81º edição nesta sexta-feira (8), no Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. O evento do setor agropecuário deve movimentar R$ 40 milhões até o dia 17 de novembro, gerando mais de 3 mil empregos diretos e indiretos. O evento, que funcionará das 9h às 22h de segunda a quarta-feira e 9h até 1h de quinta-feira a domingo, deve receber em média 200 mil pessoas durante a mostra.

No total, estarão participando da exposição criadores de animais de mais de 17 Estados do Brasil, englobando mais de três mil espécies, entre bovinos, caprinos e ovinos, equinos, suínos, peixes, coelhos, aves e animais silvestres. Além das exposições, o evento também receberá shows e atividades culturais. Entre as entidades do segmento que participarão da feira, estão a Sociedade Nordestina dos Criadores (SNC) e Associação Pernambucana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apecco).

Programação

Na programação dos dez dias dispostas nos 12 hectares do Parque do Cordeiro, estarão a realização de leilões e julgamentos nacionais de animais de várias raças, entre bovinos, caprinos e ovinos, com a presença de animais de todos os Estados do Nordeste. A 81ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados também promoverá duas ranqueadas e Concurso Leiteiro de Gir Leiteiro. Serão 350 baias de cavalo e 15 galpões para gado, com 70 argolas cada.

Serviço

Data: de 8 a 17 de novembro de 2024

Local: Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife-PE.

Horário: 9h-22h (seg a qua) e 9h-1h (qui a dom).

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) de segunda a quarta-feira e R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia) de quinta-feira a domingo.

