A- A+

Sustentabilidade Governo do Estado com Heineken e Ambipar inauguram centro de circularidade do vidro em Pernambuco Com investimento de R$ 8 milhões, centro vai gerar mais de 60 empregos diretos e indiretos

O Governo de Pernambuco, em parceria com o Grupo Heineken e a Ambipar, oficializou a inauguração do primeiro centro de reciclagem de vidro do Brasil. A instalação, que recebeu um investimento inicial de R$ 8 milhões, está localizada em Jaboatão dos Guararapes e será responsável pela triagem e processamento do vidro, com foco na criação de um ciclo de reciclagem completo, desde a coleta até o reaproveitamento do material na indústria vidreira. A expectativa é que o novo centro gere cerca de 60 empregos (diretos e indiretos), integrando 10 cooperativas de reciclagem no Recife, totalizando 300 catadores.

Durante a solenidade de oficialização, a governadora Raquel Lyra destacou o impacto da iniciativa no desenvolvimento sustentável de Pernambuco. Ela ressaltou a importância de empresas com bases sólidas e industriais fortes no Estado, além de afirmar que a parceria entre o Governo, a Heineken e a Ambipar traz um avanço significativo para a economia circular e o meio ambiente.

"Empresas com bases sólidas e indústrias fortes estão aqui, mas também influenciamos, por meio do nosso polo tecnológico, para que essas empresas, de Pernambuco, do Brasil e do mundo, possam aumentar sua eficiência com o uso de tecnologia da informação. É trabalhando simultaneamente em diversas áreas que acreditamos na transformação do mundo. Vivemos hoje um cenário de mudança climática acelerada, e é cada vez mais necessário dialogar sobre resiliência. Para que possamos garantir que nossos estados e cidades se adaptem e se sustentem, oferecendo qualidade de vida à população", afirmou a governadora.

Além disso, Raquel também enfatizou a importância de uma estratégia clara para a transição para uma economia de base regenerativa. "Desde o primeiro dia de nosso governo, temos trabalhado para unir nossas capacidades, incluindo recursos éticos, desenvolvimento urbanístico e a colaboração com a iniciativa privada. Estamos avançando para eliminar grandes lixões em Pernambuco e criando alternativas sustentáveis, como os aterros sanitários que estamos modelando junto à Caixa Econômica Federal", completou.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, destacou que o sucesso do projeto é resultado do trabalho conjunto do Governo e do setor privado para criar um ambiente favorável aos negócios.

"Governo nenhum arrasta empresa pelo pescoço. O que fazemos é trabalhar para construir um ambiente de negócios favorável, criar diálogo e enfrentar os desafios do dia a dia. Nosso trabalho é tornar as decisões dos empresários mais fáceis e viáveis. E, quando o Governo de Pernambuco tomou a decisão de investir na infraestrutura, isso abriu o caminho para atrair investimentos como o da Heineken", afirmou Cavalcanti.

O centro de triagem de vidro se soma a uma série de iniciativas do Governo para transformar Pernambuco em um polo de sustentabilidade e geração de empregos. Cavalcanti lembrou que o Estado estava começando em um ambiente pouco fértil para negócios, mas que, com ações como o novo centro, o cenário tem mudado. "Este centro é só o começo do que virá. O trabalho da Governadora Raquel Lyra tem mostrado seu compromisso e capacidade de realizar investimentos fundamentais para o futuro de Pernambuco", declarou o secretário.

Economia Circular

A governadora destacou que o centro de triagem de vidro, agora em operação, já está processando entre 6 a 7 milhões de vidros por dia. Esse material, que antes seria descartado, está sendo reaproveitado na produção de novas garrafas e unidades de cerveja.

"Esse centro é um exemplo prático de como a economia circular está se tornando uma realidade em Pernambuco. Com a parceria entre a HEINEKEN e a Ambipar, garantimos que o vidro não será mais descartado em aterros sanitários, mas sim reciclado, retornando à economia", afirmou.

Lyra destacou ainda que essa iniciativa deve ser expandida: "Nos próximos 600 centros que serão abertos no Brasil, essa ação vai permitir que 400 mil toneladas de vidro sejam recicladas e reutilizadas, contribuindo com a sustentabilidade e a redução de resíduos".

Além disso, a governadora reforçou o trabalho conjunto entre a iniciativa privada, o poder público e as organizações sociais, para que o crescimento do Estado seja sustentável e justo para todos. "Pernambuco está mais avançado, e agora estamos com um gás maior. A união entre o Governo e empresas como a HEINEKEN e a Ambipar é um exemplo do poder da colaboração para o desenvolvimento sustentável", concluiu.

Por Que Pernambuco?

Segundo as empresas, Pernambuco foi escolhido como praça prioritária para início das atividades ainda este ano por seu potencial econômico e sustentável. Em 2023, o Grupo HEINEKEN investiu R$ 1,2 bilhão em sua cervejaria de Igarassu para impulsionar seu portfólio mainstream puro malte, principalmente com Amstel. Prevendo, a partir disso, uma necessidade ainda maior de captação, tratamento e logística reversa do vidro, o aporte também teve como objetivo acelerar a agenda de sustentabilidade da companhia na região. Além disso, Pernambuco conta com uma das maiores unidades da Ambipar Environment no Brasil, somando 14.000 m² de área operacional, equivalente a mais de 11 piscinas olímpicas.

“A ideia é cobrir áreas em que a coleta de vidro é praticamente inexistente. Acreditamos que aproximando a logística e gerando demanda pelo material nessas regiões, conseguiremos ter um custo menor e, consequentemente, uma remuneração melhor para quem está na ponta dessa cadeia de valor: os catadores. Nosso objetivo é fortalecer o ciclo de circularidade do vidro, ampliando nossa atuação com a compra e venda do caco, o que nos permite contribuir com novos elos da cadeia. Além de fornecedores, queremos ser um parceiro ativo, facilitando o fluxo de matéria-prima reciclada e incentivando uma cadeia produtiva mais eficiente para todos os envolvidos.”, explica Mauro Homem, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos do Grupo HEINEKEN.

Resultados

Felipe Cury, head de pós-consumo da Ambipar, ressaltou os resultados iniciais do projeto, que envolve a estruturação de cooperativas para coleta de resíduos, tanto pós-industrial quanto pós-consumo. "Estamos também chegando no Estado com a coleta de pós-consumo em condomínios, o que é muito importante, além da gestão de estabelecimentos comerciais, estações de transportes públicos, shopping centers, hospitais e outras instituições", explicou Cury.

Veja também

REFORMA TRIBUTÁRIA Comsefaz, FNP e CNM firmam protocolo de cooperação para criar "pré-comitê gestor" do IBS