Bitcoin Criptomoedas: Bitcoin avança, superando US$ 63 mil, com decisão judicial sobre a Binance Jackson rejeitou as acusações contra a Binance em relação às vendas secundárias de títulos não registrados para seu token BNB

As criptomoedas subiram hoje, enviando os preços do bitcoin para acima de US$ 63 mil, impulsionadas depois que uma juiza federal nos Estados Unidos rejeitou na sexta-feira as acusações contra a exchange de criptomoedas Binance.

Às 16h55 (de Brasília), o bitcoin avançava 1,82%, a US$ 63 166,01, enquanto o ethereum subia 1,25%, a US$ 3.470,84, segundo a Binance.

Matthew Sigel, chefe de pesquisa de ativos digitais da VanEck, atribuiu a recuperação do início da semana à decisão do final da semana passada. Na sexta-feira, a juíza Amy Jackson do Tribunal Distrital do Distrito de Columbia rejeitou uma parte do processo da Comissão de Valores Mobiliários americana (SEC, na sigla em inglês) contra a Binance e seu fundador Changpeng Zhao.

Jackson rejeitou as acusações contra a Binance em relação às vendas secundárias de títulos não registrados para seu token BNB e programa Simple Earn, informou a CoinDesk. No entanto, o juiz decidiu que outras acusações contra a Binance poderiam prosseguir, incluindo sua oferta inicial de moedas. As acusações de fraude e de não registro adequado também podem prosseguir, decidiu.

A SEC processou a Binance em junho de 2023, alegando que a bolsa operava ilegalmente nos EUA por meio de sua afiliada, BinanceUS, e por uma série de violações de valores mobiliários. Essas acusações seguiram um processo de março de 2023 da Commodities Futures Trading Commission, que alegou que a Binance violou as regras de negociação e derivativos enquanto operava como uma bolsa não registrada.



