De alimentos a eletrônicos, veja o que deve ficar mais caro nos EUA com 'tarifaço' de Trump

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já ampliou suas ameaças tarifárias para incluir a China e a União Europeia, após t er direcionado seu foco ao Canadá e ao México no primeiro dia no cargo , ameaçando impor tarifas de 25% sobre produtos dos dois países a partir de 1º de fevereiro.



Diante da ameaça de 'tarifaço' de Trump, os americanos já começam a se preparar para preço mais altos depois que entrarem em vigor o aumento de tarifas dos três países.

México e Canadá são dois dos três principais parceiros comerciais dos EUA. Juntos, eles responderam por 30% do valor de todos os bens que os EUA importaram no ano passado, segundo dados do governo americano.

Alguns produtos chineses estão atualmente sujeitos a uma tarifa de 100%, caso dos veículos elétricos. Para produtos de aço e alumínio, a taxação é de 25%.



Mas há vários artigos que foram isentos de tarifas, como os de eletrônica de consumo, categoria que inclui eletrônicos, produtos de informática e manufaturados diversos que os EUA importam da China.

Caso Trump avance com uma tarifa geral de 10% sobre produtos chineses, o americano vai sentir o peso no bolso. Abaixo estão alguns produtos que devem ficar mais caros com o tarifaço do presidente americano:

Alimentos e bebidas alcoólicas

Em 2024, os EUA importaram US$ 46 bilhões em produtos agrícolas do México, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos EUA citados pela CNN. O montante inclui US$ 8,3 bilhões em vegetais frescos, US$ 5,9 bilhões em cerveja e US$ 5 bilhões em bebidas destiladas.

Um exemplo citado pelo analista de ações do Wells Fargo, Chris Carey é o da Constellation Brands. A empresa, que importa as cervejas Modelo e Corona e também a tequila Casa Noble do México, pode ver seus custos aumentarem 16% sob a tarifa proposta por Trump e repasse isso aos consumidores, provavelmente tendo que aumentar os preços em cerca de 4,5%, disse Chris Carey, analista de ações do Wells Fargo, em uma nota de novembro.

Frutas frescas foi a categoria que registrou o maior volume de importações agrícolas do México. No ano passado, os EUA importaram US$ 9 bilhões de produtos agrícolas, com abacates respondendo por US$ 3,1 bilhões desse total.

Produtos agrícolas já estão custando mais aos consumidores, pois os produtores e fazendeiros tendem a operar com uma margem de lucro muito baixa em comparação a outras indústrias, e não têm condições de absorver custos de tarifas mais alta, como propõe Trump.

Eletrônicos

Os eletrônicos de consumo estão entre os principais produtos que os EUA importaram da China no ano passado, de acordo com dados comerciais federais, mas tiveram as maiores isenções por parte do governo americano, aponta reportagem da CNN.



Mas se Trump prosseguir com uma tarifa geral de 10% sobre produtos chineses, isso não seria mais o caso. A categoria inclui os equipamentos de comunicação — de celulares a TVs e satélites, de acordo com o sistema de classificação usado pelo governo dos EUA.

A segunda maior categoria de bens que os EUA importaram da China no ano passado foi equipamento de informática, avaliada em US$ 39 bilhões, que inclui tablets, laptops, monitores e essencialmente todos os componentes que os alimentam, como chips semicondutores e placas de interface de rede.

Os produtos chineses estão atualmente sujeitos a uma tarifa de 100%, caso dos veículos elétricos. Para produtos de aço e alumíno, a taxação hoje é de 25%.

Brinquedos, joias e outros

Depois dos equipamentos de informática, a categoria que os EUA mais importaram da China em 2024 foi a de “commodities manufaturadas diversas”, que soma US$ 37 bilhões, diz a CNN.



Brinquedos, joias, talheres e equipamentos esportivos estão entre os bens incluídos nessa categoria. Assim como muitos produtos eletrônicos de consumo, eles praticamente escaparam de muitas tarifas aplicadas a produtos chineses importados para os EUA.

A estimativa é que, mesmo que Trump cumpra sua ameaça e coloque uma tarifa de 10% sobre todos os produtos chineses a partir de 1º de fevereiro, leve algum tempo até que os preços que os consumidores pagam por esses produtos aumentem.

Alguns varejistas podem conseguir absorver os custos de tarifas mais altas, caso tenham feito um estoque com antecedência, ao contrário de outros que não tiveram condições de fazer o mesmo. Neste caso, ressalta a CNN, os consumidores podem esperar ver aumentos de preços mais imediatos se as tarifas sobre produtos chineses aumentarem.

Carros e peças de carros

Os EUA importaram US$ 87 bilhões em veículos automotores e US$ 64 bilhões em peças de veículos do México no ano passado, os dois principais bens importados do país vizinho em 2024, de acordo com dados do Departamento de Comércio. Os valores não contam com os dados de dezembro, que ainda não foram divulgados.

Veículos motorizados também foram o segundo maior bem que os EUA importaram do Canadá no ano passado até novembro, totalizando US$ 34 bilhões, segundo a CNN.

Para baixar preços: Governo fala em ‘medidas’ contra inflação de alimentos, mas analistas não veem eficácia nas ações

As montadoras dos EUA conseguiram manter os custos de produção baixos contratando trabalhadores com salários mais baixos, principalmente no México, para onde grande parte de sua produção mudou nos últimos anos. Essa economia de custos, no entanto, vai por água abaixo se a tarifa de 25% passar a vigorar, disse à CNN Mary Lovely, pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics.

Petróleo e gás

Em 2024, os EUA importaram US$ 97 bilhões em petróleo e gás do Canadá, principal exportação daquele país para os EUA. O país se tornou mais dependente do petróleo canadense desde a expansão do oleoduto Trans Mountain do Canadá, de acordo com dados da Administração de Informações de Energia dos EUA.

Com uma tarifa de 25%, como pretende Trump, a previsão de Patrick De Haan, chefe de análise de petróleo da GasBuddy, é um aumento do custo do gás para os americanos entre 25 centavos e 75 centavos por galão. Isso impactaria mais diretamente os americanos localizados ao redor dos Grandes Lagos, Centro-Oeste e Montanhas Rochosas, previu.

Veja também