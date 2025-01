Desenvolvedor de IA diz que inovações da DeepSeek "deixaram o mundo tech em choque"

O desenvolvedor de inteligência artificial (IA) da Dropbox, Morgan Brown, afirmou que as inovações da chinesa DeepSeek "deixaram o mundo da IA em choque". Em uma publicação no X, ele destacou a "gigantesca" redução de custos alcançada pela concorrente da OpenAI para treinar seus modelos. "OpenAI e outras gastam mais de US$ 100 milhões apenas em computação. Chega a DeepSeek e diz: 'e se fizéssemos isso por US$ 5 milhões?'", escreveu.

Finally had a chance to dig into DeepSeek’s r1…



Let me break down why DeepSeek's AI innovations are blowing people's minds (and possibly threatening Nvidia's $2T market cap) in simple terms...