Dia dos pais deve movimentar mais de R$ 180 milhões em Pernambuco

Com o dia dos pais se aproximando, a expectativa é de R$ 187 milhões em movimentação no comércio em Pernambuco. Vendas no período devem apresentar um aumento de 14,3% no faturamento do comércio tradicional, podendo chegar a 15,9% entre os estabelecimentos dos shopping centers.

Dados são da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e da Fecomercio, respectivamente.

“Os dados são positivos e demonstram otimismo para essa data comemorativa. O aumento nas intenções de compra e no valor médio gasto por presente indica uma recuperação econômica gradual e a confiança dos consumidores no comércio local.”, comentou Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE.

Ainda de acordo com a análise da Fecomercio, 70% dos consumidores pretendem comemorar o dia dos pais. Desse número, 40,3% planejam comprar presentes, 30,4% deverão comemorar em cara, 17,8% visitarão restaurantes e lanchonetes e 11,3% pretendem fazer uma viagem ou passeio.

Impulso no varejo

Em 2021 e 2022, a cesta de bens e serviços relacionados a essa data acumulou variações de +8,0% e +8,4%, respectivamente, em 2023, o índice de referência do nível geral de preços acusou desaceleração (+5,3%). A tendência deve ser observada novamente em 2024, na medida em que a CNC projeta variação de +2,9%.

Itens mais procurados

A pesquisa da Fecomércio, que analisa as expectativas e intenções de compra para a data, também apontou os itens mais procurados na hora de presentar os pais pernambucanos.

Roupas e acessórios representam 40,3% das intenções de compra, seguidos por calçados, com 23,8%, e perfumes e cosméticos, com 19,6%.

Compra dos presentes

Ainda segundo o estudo, 50,8% das compras serão realizadas em lojas de comércio tradicional, enquanto 40,5% optarão por compras em shopping centers.

A pesquisa também destacou que 58,4% dos consumidores planejam realizar suas compras na mesma semana do Dia dos Pais, enquanto 20,3% pretendem fazer as compras até duas semanas antes da data comemorativa.

Formas de pagamento

Outro dado relevante é que 46,1% dos entrevistados pretendem utilizar o cartão de crédito como principal forma de pagamento, seguido por 50,6% que optarão pelo pagamento à vista em dinheiro ou PIX.

Além disso, a média de gasto estimada pelos consumidores é de R$ 164 por presente, um aumento de 6,3% em comparação a 2023.

Estabelecimentos

A sondagem com os estabelecimentos do comércio varejista e dos serviços de alimentação revelou este ano uma intenção maior de contratação de colaboradores temporários para apoiar com as vendas referentes ao período do Dia dos Pais, sendo a intenção mais predominante nos serviços de alimentação, onde 27,1% afirmaram a intenção de contratar colaboradores temporários.

O presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, destaca a importância dessa data para o comércio nacional.

“Com a taxa de desemprego no menor patamar dos últimos 10 anos e sinais positivos para o consumo, esperamos que as vendas para esta data comemorativa aumentem significativamente”, afirmou.

