A- A+

Modernização Digitalização de serviços municipais: aplicativo do Conecta Recife atingiu 12,4 mil acessos diários Já no acesso pelo site da plataforma que reúne agendamento para o CadÚnico, acesso à academia da cidade e até a vagas de empregos, o acumulado do ano foi de 1,5 milhão

O aplicativo do Conecta Recife, ferramenta chave na digitalização do acesso aos serviços públicos da capital pernambucana, registrou 12,4 mil acessos diários em 2024. Facilitando processos como agendamento de vacinas contra a Covid-19, marcação de atendimentos no CadÚnico, inscrições para a academia da cidade e busca por vagas de emprego, a plataforma reflete a transformação digital e a modernização do atendimento à população.

No modelo web da plataforma, o balanço anual registrou cerca de 1,5 milhão de acessos, dos quais quase 1,4 milhão foram realizados em busca dos serviços públicos municipais. Das finalidades do volume de acessos, o agendamento para atendimento do CadÚnico está no topo da lista, bem como a consulta de dados do cadastro social. A solicitação para emissão de Carteira de Identidade e o agendamento para as aulas nas Academias Recife vêm na sequência, com 51.326 acessos.

Lançado em julho de 2022, o aplicativo Conecta Recife é a evolução de uma iniciativa anterior, o Conecta Recife WiFi, que oferecia acesso gratuito à internet em locais estratégicos da cidade. Iniciado com 70 pontos de conexão, o projeto expandiu e atualmente conta com 400 pontos, promovendo a democratização do acesso à internet no Recife. Já a popularização do uso dos serviços se deve ao lançamento do Recife Vacina, em 2021, que viabilizou o agendamento em massa da população para receber o imunizante contra a pandemia de Covid-19.

Aplicativo

Atualmente, o aplicativo do Conecta Recife conta com mais de 71,8 mil downloads realizados nos aparelhos iOS e 331 mil nos smartphones Android. Além disso, com o aprimoramento da ferramenta, o aplicativo conta hoje com mais de 1 milhão de pessoas cadastradas, o que significa a possibilidade de uma navegação unificada para acessar diversos dados, como ambientes onde informações relacionadas a imóveis, tributações e impostos, agendamentos, exames e procedimentos de saúde, entre outros temas.

Whatsapp

A mais recente inovação do Conecta Recife foi a criação da versão para WhatsApp, chamada Conecta Zap, que já conta com mais de 410 mil usuários cadastrados. A conta oficial da Prefeitura do Recife (81 99117-1407) enviou, apenas em 2024, mais de 15 milhões de mensagens, todas voltadas à prestação de serviços à população. Esse volume coloca o Recife como a cidade que mais utiliza o WhatsApp para serviços públicos, segundo dados da própria Meta.

O Conecta Zap viabiliza o conceito Cidadãocentrismo, aplicado na Prefeitura do Recife, que visa posicionar o cidadão no centro da prestação do serviço público.

“Indo de encontro ao senso comum da população de que as gestões públicas são reativas e que só fazem contato com o cidadão para realizar cobranças, o Recife inova mais uma vez com um governo zero clique ao antecipar os direitos do cidadão”, explica o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Rafael Figueiredo.

Assim, utilizando processos de automação e de inteligência artificial, esses direitos são automaticamente enviados aos titulares em seus números de WhatsApp cadastrados na base do Conecta Recife. Hoje, são mais de 360 mil recifenses cadastrados no Receba Zap, o que resultou em mais de 16 mil pessoas que passaram a pagar menos na conta de luz e mais de 3 mil pessoas que receberam os créditos fiscais para abater no IPTU.

Veja também

BRASIL Julgamento de R$ 22 bi sobre tributação de lucros no exterior será retomado em fevereiro