A- A+

SOLIDARIEDADE Natal no Recife: projeto promove Jantar Solidário natalino; veja como ajudar Ação solidária irá percorrer diversos pontos da Capital pernambucana

O projeto Nossa Ronda Solidária irá realizar, pelo quarto ano consecutivo, o Jantar Solidário de Natal, no dia 27 de dezembro.

A ação percorrerá os principais pontos de concentração de pessoas em situação de rua na cidade do Recife, como o viaduto da Caxangá, o Hospital Getúlio Vargas, o Mercado do Cordeiro e o Mercado da Torre.

Nos locais, serão distribuídas refeições natalinas, sobremesas e presentes, tudo embalado por música e alegria.

Como ajudar

O projeto solidário depende do engajamento de voluntários e doações. Este ano, a prioridade é para doações via Pix, para facilitar a compra de presentes e outros itens essenciais diretamente com os fornecedores.

É possível doar qualquer valor através da chave Pix [email protected] (Banco Bradesco, em nome de Luchino Marchi). A conta é exclusiva para arrecadação.

Sobre o projeto

O Nossa Ronda Solidária nasceu do desejo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em quase quatro anos de atuação, o projeto já distribuiu mais de 15 mil refeições, além de roupas, kits de higiene e acolhimento.

Com o apoio de voluntários e parceiros, a iniciativa tem se consolidado como uma rede de solidariedade no Recife e arredores.

Veja também

Saúde Mulher recebe rim de porco nos EUA: "Nunca me senti tão bem"