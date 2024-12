A- A+

Natal Natal: Igreja Anglicana do Recife inicia programação com caminhada das luzes nesta quarta (18) Cerca de 100 paroquianos vão às ruas do bairro do Espinheiro, Zona Norte da capital, em procissão

Em comemoração ao Natal, a Igreja Anglicana no Recife divulgou a programação especial para a programação. Tudo começa já nesta quarta-feira (18), com a "Caminhada Acenda uma Luz", quando cerca de 100 paroquianos vão às ruas do bairro do Espinheiro, Zona Norte da capital, em procissão.

O trajeto vai começar na sede da Igreja Anglicana Zona Norte, localizada no bairro do Espinheiro, às 18h30. Vestidos de branco e segurando velas de LED, os paroquianos percorrerão 10 entoando cânticos natalinos clássicos e contemporâneos, para promover uma mensagem de fé e esperança.

O cortejo sairá do templo, situado na Rua Alfredo de Medeiros, n.º 60, e percorrerá um roteiro de quase 3 km, passando pelas ruas Alfredo de Carvalho, Marquês do Paraná, Gomes Pacheco, Afonso Batista. Também vai passar por pontos das avenidas João de Barros e Conselheiro Portela e das ruas 48, do Espinheiro e da Hora.

Durante o trajeto, serão distribuídos panfletos com mensagens natalinas e convites para outros eventos da programação da paróquia.

Segundo o Reverendo Geison Vasconcellos, reitor da Igreja Anglicana, a caminhada pretende reforçar o verdadeiro sentido do período natalino. “Vamos celebrar o Natal de Jesus, a luz de Deus para o mundo”, destacou.

Igreja Anglicana do Recife. - Foto: Duda Dias

Programação

A programação segue no sábado (21), às 18h30, com o "Auto de Natal", peça de teatro que representa o nascimento do menino Jesus. O espetáculo, que será gratuito e aberto ao público, terá uma hora e meia de duração, com participação de 60 voluntários, entre atores e pessoal de apoio.

Já na terça-feira (24), às 19h, haverá a “Celebração de Natal” com mensagens natalinas, cânticos e danças. Ambas as celebrações não precisam de inscrições e o templo comporta 220 pessoas.

Serviço

Caminhada “Acenda uma luz”

Data: quarta-feira, 18 de dezembro

Horário: 18h30min (concentração) e 19h (cortejo)

Local: concentração na Rua Alfredo de Medeiros, 60 – Espinheiro (Igreja Anglicana)

Participação gratuita

Auto de Natal

Data: sábado, 21 de dezembro

Horário: 18h30min

Local: concentração na Rua Alfredo de Medeiros, 60 – Espinheiro (Igreja Anglicana)

Entrada gratuita

Celebração de Natal

Data: terça-feira, 24 de dezembro

Horário: 19h

Local: Concentração na Rua Alfredo de Medeiros, 60 – Espinheiro (Igreja Anglicana)

