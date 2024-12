Natal do Recife: Fundaj promove cantata natalina nesta quarta (18), em Casa Forte

A- A+

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) irá celebrar o período natalino com sua Cantata de Natal, na próxima quarta (18), das 16h às 18h, na varanda do casarão do Campus Gilberto Freyre da Fundaj, no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife.

Gratuita e aberta ao público, a cantata contará com a participação do coral da Fundaj, composto por funcionários terceirizados, servidores e estagiários, além de integrantes de outros corais do Recife.

Cerca de 60 cantores se apresentarão sob a regência do maestro Jadson Oliveira, acompanhados por três músicos.

Entre os convidados, estão membros do Coral Eletrobras Chesf, Coral Canto No Ponto do Grande Recife Consórcio de Transporte, Coral Sonetto Vocale, Coral Espírita Afag Olinda e Grupo Vocal Bom Dia.

O repertório inclui canções natalinas tradicionais como “Natal todo Dia”, “Jingle Bells”, “Noite Feliz” e “A Paz”. A apresentação terá um perfil regional na execução das músicas e incluirá um diálogo entre dois atores.

Além da música, a dança também será parte do evento, com a participação do pastoril Luz Amanhecer, de Olinda, que oferece atividades culturais para jovens da comunidade de Peixinhos.

Serviço:

Cantata de Natal da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Data: 18 de dezembro de 2024

Horário: 16h

Local: Varanda do casarão do Campus Gilberto Freyre da Fundaj

Endereço: Avenida Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte



