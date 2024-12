A- A+

concerto Orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Ipojuca realiza miniturnê natalina Com três apresentações gratuitas, marcam presença em Porto de Galinhas, Nossa Senhora do Ó e Camela

A partir do dia 17 de dezembro, a Orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Ipojuca inicia sua última série de apresentações do ano.

Com uma “miniturnê” natalina, os três concertos percorrerão os distritos de Porto de Galinhas, Nossa Senhora do Ó e Camela, respectivamente.

As apresentações gratuitas serão conduzidas pelos maestros Márcio Pereira e Jadson Dias, e já são uma tradição da Orquestra, que já possui 10 anos de trajetória.

O maestro Márcio Pereira. Foto: Augusto Cataldi/Ascom OCC/Divulgação

“A plateia pode ter certeza de que será presenteada com muita emoção. É um repertório preparado especialmente para esse período do ano e para demonstrar o talento dos nossos alunos” celebrou o regente Márcio, presente na equipe desde sua fundação.

Projeto

Inaugurado em setembro de 2014, no distrito de Camela, o Núcleo da Orquestra Criança Cidadã no município do Ipojuca tem patrocínio da Prefeitura do Ipojuca, por meio de termo de fomento com a Associação Orquestra Criança Cidadã, e supervisão de atividades realizadas pela Secretaria Especial de Juventude do município.

Serviço

Miniturnê de concertos natalinos da Orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Ipojuca

Quando: 17, 19 e 20 de dezembro, às 19h

Onde: Paróquia Nossa Senhora do Desterro, em Porto de Galinhas (dia 17), Paróquia Nossa Senhora do Ó (dia 19) e Paróquia Imaculada Conceição e Santo Antônio, em Camela (dia 20), Ipojuca

Entrada Gratuita, com acesso livre

