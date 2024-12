TJPE promove cantata de Natal nesta terça-feira (17), no Palácio da Justiça

A- A+

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) promove uma cantata de Natal, nesta terça-feira (17), às 18h, em frente ao Palácio da Justiça, na Praça da República, bairro de Santo Antônio, Centro do Recife. O evento é gratuito, e o órgão convida usuários, colaboradores e familiares a participarem.

Na ocasião, estão marcadas apresentações do músico Petrúcio Amorim, da Orquestra Criança Cidadã e do Coral TJPE. Também serão realizadas apresentações de ballet, da pianista Rachel Casado, da banda Arthur Philipe & Quintessence.



Além dessas atrações, haverá ainda um momento de benção com o Padre Arlindo de Tamandaré e um show de iluminação.

Durante a Cantata, o público poderá acessar também uma caixa coletora para doar brinquedos novos para a Campanha Natal Solidário. O que for arrecadado será destinado para as crianças da Associação Padre Enzo, presidida pelo Padre Arlindo, em Tamandaré.



Mudanças no trânsito

Por conta da montagem da estrutura para o evento, foi preciso interditar o trecho da via em frente à Praça da República.



Para minimizar os danos, a Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) solicitou ao governo do Estado a abertura da circulação em frente ao Palácio do Campo das Princesas. A respota, no entanto, foi "apenas a liberação entre 16h e 20h desta segunda-feira (16)".



Com isso, agentes da CTTU vão estar presentes no local desta segunda à quarta (18), quando a estrutura vai ser desmontada, para prestar orientações à população. A expectativa é de congestionamento na área até a abertura de circulação em frente ao Palácio do Campo das Princesas.



Confira, abaixo, a nota da CTTU na íntegra.



Devido à Cantata Natalina do Tribunal de Justiça, o trecho da via em frente à Praça da República precisou ser interditado para a circulação - em função da montagem do evento, que acontecerá nesta terça-feira (17). A Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) solicitou ao governo do Estado a abertura da circulação em frente ao Palácio do Campo das Princesas - obtendo como resposta apenas a liberação entre 16h e 20h desta segunda-feira (16). Agentes e orientadores estarão no local para minimizar os efeitos da interdição temporária nos dias 16, 17 e 18.

