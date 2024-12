A- A+

Ciclo Natalino Natal do Recife: domingo foi repleto de cultura popular e atrações natalinas pela Cidade Diversos grupos da cultura popular se apresentaram por toda a Cidade, a partir das 16h, movimentando a capital pernambucana; Caravana do Papai Noel levou multidão ao Marco Zero

Uma programação para toda a família foi oferecida pela Prefeitura do Recife em polos descentralizados, ontem, dentro dos festejos do Ciclo Natalino. Além das tradicionais cantatas, diversos grupos da cultura popular se apresentaram por toda a Cidade, a partir das 16h, movimentando a capital pernambucana.

Na Avenida Rio Branco, milhares de pessoas passaram para conferir a decoração e apreciar as apresentações da programação natalina. Na Praça do Marco Zero, uma multidão de famílias e muitas crianças acompanharam a passagem do Papai Noel da Caravana Iluminada de Natal, parceria da Prefeitura do Recife com a Coca-Cola, seguida de um show de drones iluminados.

Natal em família

Na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, principal polo natalino da Cidade, milhares de pessoas aproveitaram o domingo para conferir os grupos culturais, apresentações de circo e outras atrações. “É ótimo porque com dinheiro ou sem dinheiro a gente vem e se diverte. Muita coisa bonita para ver”, disse a manicure e auxiliar de cabeleireira Ilza Jonathas, 65 anos.

“Eu estou adorando a decoração, está a coisa mais linda. Cada ano vai se superando mais. Está uma perfeição!”, elogiou a estudante Letícia Alves, 19 anos. “A programação está diferenciada de todos os estados brasileiros. A criançada que adora. Trouxe meu filho Luiz Guilherme junto com minha esposa para curtir essa programação”, contou.

“Todo ano a gente vem e sempre gosta de novidade e esse ano tem a apresentação dos drones e todos estamos esperando aquele show maravilhoso. O Natal está lindo aqui!, compartilhou o microempreendedor Antonio Carlos Fernandes, de 59 anos, que levou a neta para conferir a programação natalina.

Polos natalinos

A programação do Ciclo Natalino do Recife foi oferecida na Avenida Rio Branco (Bairro do Recife), no Segundo Jardim e no Parque Dona Lindu (Boa Viagem), e nos Parques das Graças e da Tamarineira, na Zona Norte da Cidade.

Em cada polo, decoração e luzes de Natal dão o cenário para orquestras, bois, pastoris, reisados, cavalos marinhos e corais natalinos se apresentarem e encantarem o público. No Parque da Tamarineira, muitas famílias curtiram o domingo em piqueniques, passeios e acompanharam as apresentações.

Monique Rocha esteve no PArque da Tamarineira com Priscila e o filho Theo | Foto: Artur Mota

“Está tudo muito organizado e muito bem estruturado. As crianças ficam bem felizes com a iluminação, quando vai chegando o finalzinho da tarde dá para ver melhor. Está excelente”, comentou a vigilante Monique Rocha, 36 anos, que esteve no Parque da Tamarineira com a companheira Priscila e o filho Theo, de 5 anos.

“É um lugar diferente. A segunda vez que venho aqui, a primeira a gente veio pedalar e hoje, trouxemos as crianças”, contou a manicure Maria Aparecida, que levou as sobrinhas Laura e Julia, de 7 e 3 anos, respectivamente, para conhecer o natal na Tamarineira.

Maria Aparecida, 45 anos, levou as sobrinhas Laura e Julia ao Parque da Tamarineira | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Cultura popular

A inclusão da cultura popular na programação do Ciclo Natalino do Recife agradou a costureira e pastora do Bloco Eu Quero Mais, Etiene Rocha, que se apresentou na Avenida Rio Branco.

“Achei ótimo incluir a cultura popular na programação natalina porquer a gente fica mais animado atrai muita gente. E estamos precisando disso, de movimento!”, avaliou.

Boi Mirim se apresentou no Parque da Tamarineira | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

