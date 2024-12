A- A+

Natal Cantata de Natal do Imip emociona pacientes e colaboradores pelo décimo ano Evento foi realizado nesta segunda-feira (16), no Hospital Pedro II, no bairro dos Coelhos

Valorizando elementos da cultura popular pernambucana, a 10ª Cantata de Natal do Imip emocionou os espectadores, na noite desta segunda-feira (16), em apresentação que foi realizada na fachada neoclássica do Hospital Pedro II, no bairro dos Coelhos, na área central do Recife.

Unindo teatro, dança, música e projeções de luz, o espetáculo deste ano trouxe o tema "Anjos do Natal", onde destacou personagens históricos como Irmã Dulce e São Francisco de Assis. Como gancho, enalteceu a importância dos "anjos do dia a dia", como são os médicos, enfermeiros e demais técnicos.

Presidente do Imip, Silvia Rissin, expressou seu sentimento em realizar mais uma edição da cantata do Imip. O evento, que já se estabeleceu no calendário das celebrações de Natal do Recife, busca proporcionar conforto e leveza em meio ao cotidiano hospitalar, reafirmando o compromisso do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira com acolhimento e humanização.

"É uma satisfação muito grande receber toda a vizinhança, os pacientes que estão em condições de participar, os funcionários também. É um momento com o espírito natalino, de confraternização e de 'extensionar' o pessoal que está internado e que pode participar desse momento bonito e significativo que é o Natal", contou a presidente.

Presidente do Imip, Silvia Rissin, comemorou a 10ª Cantata de Natal do hospital - Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A narrativa conectou elementos da cultura popular, como o reisado, ciranda e pastoril, à celebração do nascimento de Jesus. Conduzido por um roteiro que reuniu tradições locais e religiosidade, a captadora de recursos do Imip e produtora do evento, Juliana Lyra, avaliou o espetáculo deste ano.

"Por ser a décima edição, já se tornou algo especial. O tema desse ano tem muito a ver com o trabalho que fazemos aqui no Imip. Por trás de todo esse prédio, nós temos 'anjos' que trabalham aqui. Nós linkamos os anjos da vida real, como Irmã Dulce e São Francisco, com os nossos médicos, profissionais de saúde, voluntários, funcionários, que são anjos que todos os dias vêm ao Imip com a missão de fazer o bem ao próximo".

Realizando sessões de hemodiálise no hospital, Valdir Silva presenciou o espetáculo pela primeira vez e falou do sentimento de vivenciar o momento junto com as amizades que fez no Imip. "Estou gostando muito, me sentindo muito bem e essa é a primeira vez que assisto o espetáculo. Estou achando uma experiência gostosa de estar junto com as minhas amizades que fiz aqui e curtindo o momento", disse.

Valdir Silva acompanhou a Cantata de Natal do Imip pela primeira vez - Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Como ajudar?

Os interessados em contribuir financeiramente com o trabalho dos profissionais do Imip podem fazê-lo pelos seguintes meios: por telefone (3127-5861 / 2122-2518 / 3127-5871); pelas chaves pix (81) 9 9998-3114 ou [email protected]; presencialmente, na sede da instituição, ou uma equipe autorizada pode ir até o endereço para coletar o valor.

Há também a possibilidade de doar nos quiosques espalhados nos principais centros comerciais da Região Metropolitana do Recife. Os produtos comercializados da Grife Imip são revertidos para a Instituição.

São camisas, mochilas, bolsas, canetas, acessórios, nécessaires, produtos em couro, dentre outros artigos, que podem ser adquiridos na Lojinha do Imip e em algum dos quiosques fixos ou itinerantes, que participam de eventos do calendário anual da cidade e do estado.

Com o intuito de dar oportunidade para todas as pessoas ajudarem o Imip, independente das camadas sociais, a FAF criou a campanha do Cofrinho, que tem uma forte abrangência por atuar em parceria com estabelecimentos que cedem seus espaços, junto aos caixas, para a instalação do cofrinho, incentivando os clientes a doarem moedas.

Atualmente, já são quase 2 mil cofres ativos, distribuídos em 1200 estabelecimentos no Recife e Região Metropolitana. Para solicitar, é preciso entrar em contato com os números 2122.4195/2122.4704.

