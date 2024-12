A- A+

SAÚDE Imip celebra conquistas de 2024 e enxerga 2025 com otimismo; veja como ajudar Direção do hospital visitou a Folha de Pernambuco nesta quarta-feira (11)

Entidade filantrópica que atende crianças, adolescentes, mulheres, adultos e idosos, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) fica no bairro dos Coelhos, Centro do Recife.

A instituição, que é 100% Sistema Único de Saúde (SUS), conta com corpo clínico capacitado e uma infraestrutura que atende casos de internamentos, ambulatórios, laboratórios, salas de aula e centros de pesquisa. Ao todo, são 4.500 funcionários a serviço dos pacientes.

Chegando à reta final de 2024, o Imip realizou cerca de 600 mil atendimentos e agora se prepara para a tradicional Cantata Natalina, que chega aos 10 anos de existência e acontece na próxima segunda-feira (16), na fachada do prédio Dom Pedro II. O tema deste ano é: “Os anjos do Natal”.

A presidente do instituto, Sílvia Rissim, visitou as instalações da Folha de Pernambuco nesta quarta-feira (11). Ela esteve acompanhada da superintendente do Imip, Tereza Campos, e de Bessy Figueira, presidente da Fundação Alice Figueira.

Elas foram recebidas pelo diretor Executivo da Folha, Paulo Pugliesi; pela diretora Administrativa, Mariana Costa; e pela editora-chefe, Leusa Santos.

Diretoria do Imip visita gestores da Folha de Pernambuco | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Segundo Sílvia, mesmo 2024 sendo um ano desafiador, a instituição saiu vitoriosa e, após o início de várias obras de qualificação do hospital, a missão foi cumprida.

“Foi um ano difícil. Fomos atrás de recursos para agilizar os trabalhos, mas temos a missão cumprida. A gente cresceu em acessos e atendimentos. Hoje, temos a nossa radioterapia, que consegue fazer muitas sessões e aí, se a gente customizasse a máquina e atualizássemos, a gente ia dobrar o número de radioterapias”, comentou ela.

Obras

A gestão da instituição de saúde, em balanço de 2024, também pôde incluir na lista de feitos o início e conclusão de algumas obras importantes para o andamento do cotidiano dos pacientes, como o setor de cuidados paliativos.

“O paciente chega para nós precisando de cuidados. É isso que nós queremos fazer. Esse lugar não pode ser pouco afetivo. Cada paciente tem que ter um quarto, um ambiente como, por exemplo, uma cozinha e muitos outros cômodos”, detalhou.

“A nossa brinquedoteca ficou linda, com uma megaestrutura. Essas estruturas que foram repaginadas no Imip têm um grande significado, que vai além do valor”, falou Sílvia.

Filas zeradas

Durante a conversa, a superintendente do hospital que também é referência em doença rara, Tereza Campos, afirmou que a unidade zerou as filas de acesso ao tratamento do câncer de mama.

“A gente nem precisou fazer propaganda disso. Quem estava na fila do Imip sabe que zerou. Nós chamamos um grupo de médicos e determinamos que iriamos zerar a fila. Também convocamos essas mulheres, fizemos um mutirão e zeramos a fila”, pontuou Rissim.

Balanço de atividades realizadas em 2024

1) Renovação do Parque Tecnológico: Visando à melhoria da assistência aos pacientes, o Imip encerrou 2024 celebrando novos equipamentos para a instituição. A renovação e modernização do parque tecnológico do complexo hospitalar é mais um compromisso com os usuários.

Confira abaixo os equipamentos adquiridos:

• 1 PET SCAN

• 4 Ultrassons

• 26 Monitores

• 1 Microscópio Cirúrgico

• 1 Biômetro

• 1 Mamógrafo

• 10 Equipamentos de Fototerapia

• 1 Radiômetro

• 1 Gama Probe

• 109 Cadeiras de Rodas e 50 Macas

• 4.100 itens de reposição de enxoval Hospitalar

• 1 Nasofibroscópio

• 1 Bisturi Elétrico

• 1 Aspirador Cirúrgico

• 1 Aparelho de Anestesia

• 4 Eletrocardiógrafos

• 2 Oxímetros de pulso

• 4 Incubadoras Neonatal

• 7 Ventiladores Pulmonares Bipap



2) Reformas e Readequações estruturais nas Áreas Assistenciais

Recuperação completa da estrutura física de todos os espaços abaixo:

• Reformas realizadas nas seguintes áreas: Brinquedoteca, Ambulatório da Oncologia Pediátrica, Berçário, Lactário, SAME, CME, UTI Neonatal, Cuidados Paliativos e Sala de Macroscopia.

• Readequações nas seguintes áreas: Centro Diagnóstico, Blocos Cirúrgicos, Recepções (Ambulatório e Internamento), Hematologia, Emergência Pediátrica, 4º CAM e NIRA.

Veja os meios para ajudar o Imip

Os interessados em contribuir financeiramente com o trabalho dos profissionais do Imip podem fazê-lo pelos seguintes meios:

Por telefone: 3127-5861 / 2122-2518 / 3127-5871

Pelas chaves pix: (81) 9 9998-3114 ou [email protected]

Presencialmente: Se você deseja apoiar o Imip presencialmente, é possível fazer a doação a sede ou uma equipe autorizada por ir até o endereço para coletar o valor

Quiosques: Os quiosques estão espalhados nos principais centros comerciais da Região Metropolitana do Recife. Os produtos comercializados da Grife Imip são revertidos para a Instituição. São camisas, mochilas, bolsas, canetas, acessórios, nécessaires, produtos em couro, dentre outros artigos, que podem ser adquiridos na Lojinha do Imip e em algum dos quiosques fixos – localizados em importantes centros comerciais da cidade – ou itinerantes, que participam de eventos do calendário anual da cidade e do estado.

Cofrinho: Com o intuito de dar oportunidade para todas as pessoas ajudarem o Imip, independente das camadas sociais, a FAF criou a campanha do Cofrinho, que tem uma forte abrangência por atuar em parceria com estabelecimentos que cedem seus espaços, junto aos caixas, para a instalação do cofrinho, incentivando os clientes a doarem moedas. Atualmente, já são quase 2 mil cofres ativos, distribuídos em 1200 estabelecimentos no Recife e Região Metropolitana. Para solicitar, é preciso entrar em contato com os números 2122.4195/2122.4704.

Veja também

Copa do Mundo 2034 Copa de 2034 na Arábia Saudita "põe vidas risco", alertam ONGs e torcedores