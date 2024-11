A- A+

HISTÓRIA Museu do Imip celebra 14 anos; confira datas e horários de visitação Prédio mantém pisos e mobiliários originais da época em que funcionava como farmácia

O Museu do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) está comemorando, nesta sexta-feira (22), 14 anos de valorização da história da instituição.

Localizado no prédio centenário Pedro II, construído há 162 anos, o museu mantém pisos e mobiliários originais da época em que funcionava como farmácia.

O espaço abriga a história do fundador do complexo hospitalar, Fernando Figueira, bem como memórias do hospital e importantes momentos da medicina pernambucana.

Criado para preservar a história do Imip e permitir que visitantes, médicos, doadores e demais integrantes do instituto conheçam sua trajetória, o museu é descrito por Mariana Dantas, historiadora e coordenadora do museu desde a fundação, como um ponto de cultura para futuras gerações.

“A ideia era mostrar o Imip como um todo, preservando sua história e tornando-o um ponto de cultura para as futuras gerações”, destacou Mariana.

O museu é composto por três salas: Sala de Vídeo, Sala Imip e Sala Fernando Figueira. Entre os itens expostos, estão painéis com publicações científicas, prêmios recebidos pela instituição, documentos, fotografias, biografias de pessoas importantes para o Imip, e instrumentos médicos antigos.

A vida e obra do professor Fernando Figueira também são retratadas por meio de vídeos, objetos pessoais, livros, trabalhos científicos e outras lembranças.

O acervo inclui documentos, registros e materiais do próprio Pedro II, além de marcos importantes da medicina, como a doação do primeiro aparelho de bisturi elétrico de Pernambuco pelo médico Cristiano Souza Leão, importado da Alemanha na década de 1980. O museu também recebe documentos e objetos históricos de outros hospitais.

“Criar lugares de preservação da memória é importante para manter a identidade cultural de um povo, honrar o passado e investir no futuro”, complementou Mariana.

Visitação

O Museu do Imip, localizado no térreo do Hospital Pedro II, está aberto para visitação de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h, e nas sextas, das 9h às 16h.



Veja também

nicarágua Congresso da Nicarágua aprova reforma que dá poder total a Ortega e sua esposa