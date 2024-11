A- A+

Corrida de rua Corrida dos Morros movimenta Zona Norte do Recife neste domingo (24) Largada da prova está prevista para às 6h30; etapa contará com trajetos de 1,6 km, 4 km e 8 km

Neste domingo (24), acontece mais uma etapa da Corrida dos Morros, na Zona Norte do Recife. A largada ocorre às 6h30 e o percurso terá início na Rua Morro da Conceição, próximo ao santuário de Nossa Senhora.

A etapa contará com três trajetos: 1,6 km, 4 km e 8 km.

O trajeto de 1,6 km, que também se inicia na Rua Morro da Conceição, segue pela Rua Itacoatiara e passa pelas Rua Dois de Fevereiro, Rua Córrego do Ouro, Rua da Mocidade, até a linha de chegada, próximo ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição.

Os corredores que escolherem a trajetória de 4 km seguem pela Rua Itacoatiara até a Rua Dois de Fevereiro, Rua Japaratuba, Rua Vasco da Gama, Rua Miguel Carneiro, Rua Nordeste, Rua Dois de Fevereiro, Rua Córrego do Euclides, Rua São Domingos Sávio, retornando pela Rua Córrego do Euclides, Rua Córrego do Ouro, Rua da Mocidade, até a linha de chegada, próxima ao Santuário.

O percurso de 8km seguirá pela Rua Morro da Conceição, Rua Itacoatiara, Rua Dois de Fevereiro, Rua Japaratuba, Rua Vasco da Gama, Rua Miguel Carneiro, Rua Nordeste, seguindo em direção à Rua Córrego do Oura, Rua Córrego do Euclides, Rua Uriel de Holanda, Rua Alto José Bonifácio e Rua da Mocidade, até retornar ao ponto inicial na Rua Morro da Conceição.

De acordo com a organização do evento, o encerramento está previsto para às 9h. A liberação das vias deve ocorrer no mesmo horário.



