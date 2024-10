A- A+

Corrida Corrida dos Morros é incluída no calendário oficial de eventos do Recife O prefeito João Campos sancionou lei que inclui evento no calendário oficial do Recife. O vereador Samuel Salazar (MDB) é autor da iniciativa

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), sancionou a Lei municipal N° 19.319 que inclui oficialmente a "Corrida dos Morros" no calendário oficial de eventos do município. Realizado duas vezes por ano, o evento visa promover a prática esportiva e integrar as comunidades do Recife. A terceira edição está marcada para o dia 24 de novembro, no Morro da Conceição, na Zona Norte.

A corrida percorre morros nas zonas Norte e Sul da cidade, conectando áreas planas e regiões de elevação, onde vivem mais de 70% da população recifense. Além de incentivar a prática de atividades físicas, o evento permite aos participantes explorar paisagens locais e pontos históricos da cidade.

O vereador Samuel Salazar (MDB), autor da iniciativa, destacou o caráter inclusivo e transformador da Corrida do Morros. "Ao levarmos o evento para as áreas de morro, estamos promovendo uma cidade mais justa, democrática e igualitária, onde todos têm a oportunidade de participar e ocupar os espaços públicos de forma plena", afirmou. Salazar, que participou das últimas duas edições, ainda enfatizou que a iniciativa contribui para reduzir desigualdades e integrar diferentes regiões do Recife.

Segundo Salazar, a corrida também gera um impacto econômico significativo, movimentando o comércio local e beneficiando pequenos empreendedores. "Além de impulsionar o turismo esportivo, o evento cria oportunidades econômicas para comerciantes das regiões envolvidas. A programação cultural, com shows e celebrações comunitárias, intensifica ainda mais essa movimentação, dinamizando a economia local e promovendo o desenvolvimento das comunidades de forma direta", disse.

Um dos destaques da "Corrida dos Morros" é seu compromisso com a inclusão. O evento, reconhecido como a maior largada exclusiva para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Brasil, conta com um percurso especial de 300 metros destinado a crianças e adolescentes neuroatípicos, reforçando a importância da prática esportiva para todos.

"Com a oficialização no calendário municipal, a 'Corrida dos Morros' se consolida como um evento relevante para as comunidades e para o Recife, não apenas pela prática esportiva, mas pelo impacto social, cultural e econômico que gera nas áreas periféricas. A expectativa é que o evento continue crescendo, ampliando seus benefícios para a cidade e suas comunidades", afirmou João Paulo Gomes, um dos idealizadores da Corrida dos Morros.

A terceira Corrida dos Morros será realizada no dia 24 de novembro, com percursos de 1.6 km, 4 km e 8 km, oferecendo desafios para todos os níveis de condicionamento físico. A concentração será às 5h30, na Praça do Morro da Conceição, com largada às 6h30. As inscrições estão abertas no site www.corridadosmorros.com.br.

Veja também

Jogo de ida Corinthians x Racing-ARG pela seminal da Sul-Americana; veja escalações e onde assistir