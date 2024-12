A- A+

Solidariedade Voluntários do surfe lançam projeto de arredacação para crianças com câncer do IMIP; veja como doar A ação está recebendo qualquer quantia em dinheiro até o dia 8 de dezembro com objetivo de comprar presentes para as crianças em tratamento quimioterápico

Integrantes da comunidade de surfe em Pernambuco lançaram uma campanha de doação de brinquedos para crianças com câncer que ficam internadas no IMIP. O projeto é chamado de "Curta essa Onda: Doe um Brinquedo".

Essa campanha solidária teve início antes da pandemia, mas foi retomada em 2022 com apoio de voluntários do surfe. O objetivo da ação é trazer alegria e esperança durante o mês de dezembro.

Como ajudar?

Ao contrário de anos anteriores, a organização do projeto não vai receber brinquedos como doação. Os interessados em colaborar poderão doar qualquer quantia para uma Chave Pix e, no dia 8 de dezembro, os brinquedos serão comprados.

A Chave Pix para receber as doações é o CPF: 848.168.134-20 em nome de Jansen Antunes Correa de Sousa.

Jansen de Sousa, que é o idealizador do projeto, explicou que essa mudança na forma de arrecadação foi por conta de uma experiência negativa no ano passado.

“No ano passado, tiveram alguns brinquedos da doação que do ponto de vista higiênico não estavam em bom estado. Como as crianças que fazem o tratamento quimioterápico normalmente estão com uma imunidade baixa, os brinquedos foram desperdiçados. Decidimos que ao invés de receber doação, vamos lançar uma Chave Pix e no dia 8 fazemos a compra dos materiais e prestar contas”, detalhou Jansen.

Após o final da arrecadação e compra de brinquedos no dia 8 de dezembro, os organizadores planejam realizar a entrega às crianças do IMIP no dia 18 do mesmo mês numa ação com a presença de super-heróis.

Motivação

Aos 50 anos, Jansen é engenheiro químico e nutre paixão pelo surfe. O projeto de doação para crianças com câncer é uma forma dele retribuir uma grande conquista que teve em sua vida.

Há pouco mais de uma década, o surfista passou por um cenário semelhante à dessas crianças. “Eu sou a testemunha dessa situação. Já fui paciente e fiz tratamento quimioterápico. Eu tive um sério problema de câncer no sistema linfático e o tratamento foi todo no IMIP”, disse.

De acordo com o idealizador do projeto, a ideia sempre foi fazer algo por quem está nessas condições desde que recebeu alta. Jansen fez o tratamento quimioterápico em 2013 e o transplante de medula óssea em 2014.

“Graças a Deus fui salvo pela fé e a partir daquele momento a gente enxerga o mundo diferente. Desde que tive alta sempre quis fazer algo, principalmente pelas crianças que são mais frágeis. Cada ano parece ser o primeiro. É uma coisa muito impactante, e eu sei muito bem o que elas passam. Nada melhor que trazer um pouco de alegria e brincadeira”, reforçou.

A elaboração do projeto "Curta essa Onda: Doe um Brinquedo" conta com as participações de Renato Albuquerque, Ivan Jr., Anderson Max, José Marcelo, Alexandre Goldim.

Além do ex-surfista profissional Maurício Bandeira, que publicou o vídeo de divulgação da campanha em suas redes sociais em parceria com os perfis Mais Surf e Mais Surf Trips.

