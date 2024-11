A- A+

Surfe Durante o I Love PRIO Dream Tour, pernambucano conquista título nacional de surfe Douglas Silva já havia vencido a 3ª etapa do circuito, em São Chico

O desfecho das quartas de final masculina do I Love PRIO Dream Tour, em São Conrado, no Rio de Janeiro, coroou, também, o campeão brasileiro de 2024. O pernambucano Douglas Silva, conquistou o título após o resultado da última bateria do dia, onde o campeão da última temporada, Weslley Dantas, derrotou Wesley Leite.

Vencedor da 3ª etapa do circuito, em São Chico, Douglas celebra agora o seu primeiro título nacional. "Estou com uma sensação que não consigo descrever, a ficha ainda não caiu", iniciou.

"É uma coisa que eu almejava muito, mas a ficha realmente ainda não caiu, assim como foi quando venci a última etapa em São Chico, que foi cair uma semana depois. Estou muito feliz de coração, quero agradecer a todos que estavam na torcida, minha família, patrocinadores e todos que estão me apoiando nesta jornada", seguiu.

Depois das baterias masculinas, no período da tarde desta sexta, a praia de São Conrado foi palco do Dream Tour das Comunidades, um campeonato social em formato de revezamento que é assinado pelo Instituto Aegea, em parceria com a CBSurf.

A ação envolveu crianças de projetos sociais da região como a Associação de Surf de São Conrado, o programa Vivendo Sonho Surf, a Associação de Surf da Rocinha e o Favela Surf Clube, competindo lado a lado com atletas profissionais do circuito.

No formato tag team, quatro equipes competiram em revezamento, buscando somar mais pontos e conquistar prêmios que beneficiam uma instituição e buscam incentivar a modalidade e destacar o potencial transformador do surfe nas comunidades cariocas.

O sábado (30) dará sequência ao quinto dia de disputas com a definição dos títulos dos campeões da etapa e da campeã brasileira do I Love PRIO Dream Tour Rio/RJ.

