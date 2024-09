Pernambucano vence etapa do Dream Tour de surfe, em Santa Catarina

A- A+

Teve pernambucano no lugar mais alto do pódio do Dream Tour São Chico, em Santa Catarina. Em sua primeira final no certame, Douglas Silva levou a melhor sobre o cearense Artur Silva, no último domingo (22). Esta foi a terceira etapa do circuito que representa a Divisão Principal da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf).

Douglas conseguiu a vitória após colocar Artur Silva em combinação, com uma nota 8,0 e um 8,17. Líder do ranking, Edgard Groggia ficou com a terceira colocação, ao lado do potiguar Alan Jhones.

“O surf abriu várias portas pra mim, todas as minhas oportunidades de um futuro melhor foi através do esporte que conquistei. Estou muito feliz com esse título, já que considero o Dream Tour o Circuito mais difícil do mundo, já que cada bateria parece uma final. Agora vou em busca do título de campeão brasileiro, com muito treino e dedicação”, falou Douglas.

Trajetória

Natural de Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco, Douglas começou a surfar aos cinco anos de idade. Dois anos depois, começou a disputar competições amadoras.

Foi vice-campeão estadual na categoria pestisco; tricampeão pernambucano iniciante; tricampeão pernambucano mirim; bicampeão pernambucano Júnior. Nesse meio tempo, ganhou etapas do Circuito Nordestino, do Brasileiro amador, foi para o mundial ISA, e ficou duas vezes como 10° do mundo.

Há dois anos, foi vice-campeão pernambucano profissional. Atualmente, além de campeão da 3ª etapa do Circuito Brasileiro, ocupa a 3ª colocação do ranking nacional.

