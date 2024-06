A- A+

Surfe Laura Raupp e Edgard Groggia são os campeões do Dream Tour Porto de Galinhas Ambos os atletas venceram pela primeira vez, recebendo R$ 40 mil e somando 10 mil pontos no ranking cada

Laura Raupp (SC) e Edgard Groggia (SP) foram os vencedores do Dream Tour Porto de Galinhas, competição que representa a Divisão Principal do Circuito Brasileiro da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), com o apoio da Prefeitura e Secretaria de Turismo de Ipojuca, que teve início na última terça-feira (28) e encerramento nesse domingo (2).

Laura Raupp (SC) venceu na final a atleta Silvana Lima (CE). Já Edgard Groggia (SP) derrotou na última bateria o atleta Jadson André (RN). Ambos os atletas venceram pela primeira vez, recebendo R$ 40 mil e somando 10 mil pontos no ranking cada.

A final feminina foi literalmente um encontro de gerações. Silvana Lima, de 39 anos, é hexacampeã brasileira, duas vezes vice-campeã mundial e venceu a primeira etapa do Dream Tour 2023, na cidade de Xangri-lá, além disso, é uma das atletas mais experientes do país. Enquanto Laura, de 18, é uma das promessas do surfe brasileiro, já tendo grandes resultados nacionais e internacionais, fez parte do top 5 do ranking mundial Pro Junior, em 2023, e agora é também a campeã da 1ª etapa do Circuito Brasileiro. Mesmo enfrentando uma adversária com muita experiência, Laura viveu sua segunda final no Dream Tour, já que enfrentou Tainá Hinckel em Maceió, ficando com a segunda colocação. Desta vez, somou 10.33 pontos e levou o título para casa, enquanto Silvana fez 8.90.

“Esse ano foi a minha primeira vez em Porto de Galinhas, um lugar receptivo e lindo. Deram altas ondas, mas em certo momento tivemos até uma tempestade no meio da bateria, mal nos enxergávamos, mas deu pra achar umas boas e conquistar a vitória. Tudo isso foi resultado de muito treino, muita chuva e sol, além de estar todos os dias na água, sempre buscando evoluir. Quero agradecer todas as atletas que estão elevando o nível da competição e a Silvana por essa oportunidade. Estou super feliz com a vitória”, diz Laura.

No masculino, Edgard Groggia (SP) e Jadson André (RN) fizeram uma final com um mar de poucas oportunidades e difícil leitura, mesmo assim o resultado ficou para os momentos fora da água, já que ambos os atletas pegaram boas ondas ao fim da competição. Já na areia, Edgard Groggia recebeu o resultado com muita vibração de sua torcida, finalizando a disputa com a somatória de 9.0, enquanto Jadson, wildcard da competição, ficou com o vice-campeonato com a pontuação de 8.50.

“Estou anestesiado de tanta emoção. Foi uma bateria bem difícil, com um score baixo e acaba que isso deixou os dois nervosos, o mar estava muito difícil. Eu tinha uma estratégia, mas o mar mudou e fiquei nervoso e acabou que foi complicado, mas estou feliz com o julgamento e feliz em ter ganhado pela primeira vez o Dream Tour. Já havia feito uma semi, mas não final. Tenho vivido dias especiais e o que importa é essa conquista”, falou Groggia.

Classificação feminina

1º lugar – Laura Raupp (SC)

2º lugar – Silvana Lima (CE)

3º lugar – Monik Santos (PE)

3º lugar – Alexia Monteiro (RS)

Classificação masculina

1º lugar – Edgard Groggia (SP)

2º lugar – Jadson André (RN)

3º lugar – Adauto Sena (RN)

3º lugar – Marcos Correa (SP)

