Surfe Com irmã de Medina eliminada, veja resultados desta sexta (31) do Dream Tour, realizado em PE No masculino, Mateus Herdy foi o destaque do dia com a maior somatória de pontos

As disputas começaram cedo na praia do Cupe, em Ipojuca, para o quarto dia de disputas do Dream Tour, competição que representa a Divisão Principal do Circuito Brasileiro da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) e que conta com o apoio da Prefeitura e Secretaria de Turismo de Ipojuca.

As mulheres foram as primeiras a cair na água no período da manhã e definiram as quartas de final. Por mais um dia Silvana Lima (CE), hexacampeã brasileira, foi destaque. A atleta venceu a bateria contra Analu Silva (PB) com a somatória de 10.87.

“Estavam vindo várias ondas antes de começar a bateria e depois parou, mas ser atleta é assim mesmo. Fico muito feliz em conseguir ter sido ativa. Comecei o ano bem na Taça Brasil, em um local que me sinto confortável e acabei ganhando, na sequência ganhei na Taíba também. Tudo está fluindo, graças a Deus, estou com todos que amo por perto e fico relaxada dessa forma. Estou curtindo e amarradona de seguir com bons resultados”, contou Silvana.

A bateria de número 5 era uma das mais esperadas, já que Juliana dos Santos (CE) enfrentou Sophia Medina (SP). Ambas foram campeãs de etapas do Dream Tour em 2023. Juliana no Rio de Janeiro e Sophia em Florianópolis. Quem levou a melhor desta vez foi Juliana, com a segunda maior somatória do dia (10.80), eliminando Sophia.

“Eu me mantive bem e focada nas melhores ondas e seguindo a estratégia pra não deixar margem de erro pra Sophia, porque eu sabia que se errasse ela iria aproveitar, já que é uma baita competidora. Fui do início ao fim botando pressão, essa sou eu. Adoro competir desta forma e me sinto focada. Quero mais, evoluir a cada onda e me fortalecer”, disse Juliana após a vitória.

No masculino, destaque para a bateria de Mateus Herdy (SC) e Michael Rodrigues (SC), com boas manobras e a maior somatória do dia, que foi de Herdy fechando a bateria com o total de 16.93 pontos.

“O Michael ganhou de mim na praia do Francês e aqui consegui vencer. Ano passado foi difícil pra mim e agora em 2024 estou aprendendo bastante. Essa bateria é um clássico entre nós dois. Admiro muito o Michael como atleta”, falou Herdy.

Na bateria de número 6, Daniel Adisaka (SP) disputou com Yage Araújo (BA) uma vaga para as quartas de final. Adisaka conseguiu, com uma aéreo full rotation, a maior nota do campeonato até agora, um 9.43, mas o resultado não foi suficiente pra classificar o atleta, que acabou se despedindo da competição por menos de 20 décimos de diferença.

Mas a disputa mais celebrada do dia ficou por conta de dois locais do pico, Douglas Silva e Luan Ferreyra. A bateria de número 2 agitou a praia, já que ambos exibiram, além de uma performance espetacular, muito carinho e respeito, que foi demonstrado no final da bateria, quando Douglas esperou seu amigo Luan para saírem juntos do mar e serem recebidos com palmas e gritos da torcida pernambucana.

“Eu estava amarradão e ao mesmo tempo triste por enfrentar Luan. Queria que fosse outro adversário e não um pernambucano. Luan é a nossa nova geração, eu acredito que ele vai levar o nome do nosso estado ao mais alto nível. Ele tem dado sempre um gás nas competições. É um dos que mais está quebrando aqui em Pernambuco. A praia estava dividida e ao mesmo tempo unida, lá dentro dava para ouvir todo mundo gritando, isso é massa para nós. O Luan está sempre comigo, viaja comigo e vai sempre à minha casa. Eu gosto muito dele e queria que nós dois fizéssemos a final, infelizmente caímos juntos antes. Eu torço por ele e quero que vá muito longe”, finaliza Douglas.

