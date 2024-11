A- A+

Surfe Confira os destaques do segundo dia do I Love PRIO Dream Tour de surfe, no Rio de Janeiro Após a bateria de número 5, o evento foi paralisado por conta das condições do mar

Competição que representa a divisão principal da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), o I Love PRIO Dream Tour chegou ao segundo dia, nesta quarta-feira (27), na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro.

A manhã foi de definições no que diz respeito à segunda fase das baterias femininas. Representando a Baixada Santista, Julia Santos levou a melhor sobre a baiana Maria Eduarda, que havia eliminado a até então líder do ranking, Juliana dos Santos, do Ceará.

A paulista levou a melhor sobre a jovem wildcard com a somatória de 9.76, contra 8.0 da adversária.

"Essa é a primeira bateria que venço no ano e acho que coloquei o máximo de expectativas em mim em 2024, porque sei que estou preparada mentalmente e fisicamente. O surfe está no pé, mas as coisas que planejei não aconteceram do jeito que queria. Foram momentos difíceis, mas tenho certeza de que são eles que nos deixam mais forte”, afirmou Julia.

Na sequência, os homens caíram na água até a bateria de número 5. Destaque para o paranaense Lucas Catapan, que eliminou o paulista Marcos Correa, um dos atletas que estavam no top 5 do ranking do Circuito.

“É muito gratificante estar no Dream Tour, poder estar aqui e soltar o surfe é incrível. Aproveito todas as oportunidades que estou tendo pra dar o meu melhor, não tenho patrocínio de bico, então tudo fica mais difícil, mas ter passado em primeiro nessa disputa e fazer parte desse evento deixa tudo com mais sentido”, pontua Lucas.

Após a bateria de número 5, o evento foi paralisado por conta das condições do mar.

“O mar baixou muito nesta quarta-feira e não há perspectiva de melhora. Dessa forma tomamos a decisão de encerrar o evento por hoje com chamada para quinta, às 7h30, e possível início às 8h, dando sequência ao round 2 masculino”, explica Mauro Rabelle, diretor técnico da CBSurf.

