Com muita animação, Imip realiza abertura da Casa do Noel

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) promoveu, na manhã desta segunda-feira (9), a abertura da Casa do Noel, um container com a presença do Papai Noel, que realiza a entrega de presentes aos pacientes do Imip.

O evento contou com a participação do Tio Dodinho, que realizou uma apresentação antes da chegada do Papai Noel, animando crianças e adultos que estavam presentes na Praça da Santa, espaço de convivência dentro da sede do Imip, na Boa Vista, área central do Recife.

O horário de visitação à Casa do Noel acontece nos períodos da manhã, das 8h às 11h, e da tarde, das 13h30 às 15h. O espaço funciona até o dia 20 deste mês.

"Estamos em um momento festivo com a chegada do Papai Noel e com a distribuição dos presentes para as crianças que estão aqui de passagem ou internadas. Nós temos o maior prazer em tornar o ambiente hospitalar mais humanizado, mais alegre, diminuindo a tensão e o estresse das crianças e dos adultos", disse a presidente do Imip, Silvia Rissin.

Presidente do Imip, Silvia Rissin | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A campanha foi elogiada por Verônica Cristina, moradora de Orobó, no Agreste do Estado. Na ocasião, ela estava acompanhando seu filho José Wiliam, de seis anos, que faz tratamento de asma no instituto.

"Acho muito importante essa campanha para as crianças, porque elas ficam muito felizes com o Papai Noel, com a apresentação e tudo mais", disse.

Doações de brinquedos

O Imip está recebendo doação de brinquedos durante todo o mês de dezembro, a fim de doá-los para as crianças internadas no complexo hospitalar, promovendo um momento feliz na memória dos pequenos.

Para realizar a doação, basta ir à sede do instituto, localizada nas rua dos Coelhos, 300.

Horário de visitação ao container da Casa do Noel:

Manhã: 08h às 11h

Tarde: 13h30 às 15h

* Período de visitação: 9 a 20 de dezembro

* Local: Praça da Santa – Imip

