Programação Com luzes temáticas e apresentações, Natal do Recife 2024 tem início na avenida Rio Branco A programação no Centro do Recife e em outros polos da Capital pernambucana segue neste final de semana

A avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, iniciou a programação do Ciclo Natalino 2024, nesta sexta-feira (6), com atrações musicais e uma decoração temática para o público da Capital pernambucana.

O primeiro dia de festa, promovido pela Prefeitura do Recife, começou por volta das 18h numa das principais ruas da área central do Recife. A Orquestra Frevo Mix se apresentou com um Especial de Natal para abrir as exibições.

Na sequência, o Pastoril Sonho de uma Adolescente, Dança de São Gonçalo do Amarante (Bacnaré) e Auto de Natal Afro-Brasileiro (Celebração das Yagbás), completaram a programação.

Decoração

A Avenida Rio Branco está decorada com luzes natalinas, árvore de Natal, presépio, vila natalina e a casa do Papai Noel.

A casa do Bom Velhinho é uma das principais atrações, principalmente para as famílias que levaram suas crianças para conhecer o clima natalino.

Layza Cibelly passou pela Rio Branco com a filha Yara Luana, de apenas um ano, que está passando pelo primeiro Natal.

"Está tudo muito bonito e é uma experiência magnífica para minha filha, até porque é o primeiro Natal dela. Está sendo muito especial", afirmou.

De acordo com a mãe, Yara teve um receio do Papai Noel no início da interação, mas depois curtiu o encontro.

Layza Cibelly e a filha Yara Luna, de 1 ano, curtindo a programação na Rio Branco. Foto: Rafael Melo/ Folha de Pernambuco

Durante a programação na Rio Branco, o Papai Noel fica de quinta a domingo até o dia 29 de dezembro."Estou passando para convidar todos vocês para vir conhecer a Vila Natalina e a Casinha do Papai Noel", disse o responsável por animar o Natal das crianças, o qual recebeu pedidos por carros, brinquedos, bonecos e bonecas.

A programação na avenida Rio Branco segue neste final de semana. A festa no sábado (7) e no domingo (8) acontece das 16h às 19h.

Os outros polos do Ciclo Natalino 2024 do Recife são: Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, Parque das Graças, Parque da Tamarineira e Segundo Jardim, em Boa Viagem.

No sábado (7), a Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, também receberá quatro atrações, das 16h às 19h.

No Segundo Jardim, no bairro de Boa Viagem, e nos parques Tamarineira e das Graças, as celebrações acontecem no domingo (8), no mesmo horário.

Confira a programação completa deste final de semana

Sábado (7)

Rio Branco

16h - Música para a Paz - Bandinha Natalina Arco Íris

17h - Pastoril Giselly Andrade

17h40 - O Trompete Encantado

18h30 - Cavalo Marinho Boi Pintado

19h10 - Só pra Rodar - Pochyua

Rua da Aurora

16h - Pastoril Vovó Alzira

16h40 - Boi Mandingueiro - Centro Leão do Norte de Cultura Popular

17h20 - Pastoril Estrela Celeste

18h - Cavalo Marinho Flor de Manjerona de Olinda

Domingo (8)

Rio Branco

16h - Trio Som Brasil - Orquestra Som Brasil

17h - Perigosas Pastoras

17h40 - Boi de Mainha

18h20 - Pastoril Menino Jesus da Vovó Bibia

Segundo Jardim

16h - Danda e Sua Orquestra Itinerante

16h50 - Pastoril Angel de Brasília Teimosa

17h30 - Grupo Artístico e Cultural Boi Ta Ta Ta

18h10 - Cia Trapiá de Dança

Parque da Tamarineira

16h - Pastoril Estrela do Mar

16h40 - Boi Dourado de Limoeiro

17h20 - Pastoril Nossa Senhora do Rosário

18h - Especial de Natal - Orquestra Frevo Mix

Parque das Graças

16h - Reisado Imperial

16h40 - Boi Cara Branca Mostrando a Cara no Ciclo Natalino

17h20 - Pastoril Rosa Mística dos Torrões

18h - Pastoril Tia Nininha



