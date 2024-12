A- A+

Pesquisa de preço Itens da Ceia de Natal apresentam larga variação de preço no Recife, alerta o Procon De acordo com a pesquisa, o quilo do bacalhau representa uma diferença de 619% na comparação com a oferta mais barata e a mais cara

Com a proximidade das festas de fim de ano, analisar os preços dos itens que vão compor a mesa de Natal em diferentes locais pode ser essencial para garantir a economia na hora das compras dos alimentos. De acordo com levantamento realizado pelo Procon Recife, o quilo do bacalhau, por exemplo, estava custando entre R$ 35 a R$ 259 dependendo do supermercado. A diferença representa uma variação de 619,84% entre o estabelecimento mais barato e o mais caro.

Já na garrafa de 250 ml da mesma marca de azeite de oliva, o consumidor pode pagar entre R$ 19,90 a R$ 33,73. Neste caso, a oscilação ultrapassa 69%. Sobre o panetone, item tradicional na época natalina, a diferença foi de quase 51% de diferença entre o valor mais barato e o mais caro.

Com lugar garantido na preferência dos consumidores, o queijo do reino também merece atenção especial, isto porque, o preço do produto da mesma marca custa entre 95,85 e R$ 149,90. Um olhar atento será recompensado com uma economia de 56,39%.

“O Procon Recife reforça a importância de se pesquisar antes de comprar. São muitas variedades de produtos e preços. É preciso checar o orçamento disponível. A falta de planejamento causa problemas no futuro. O nosso levantamento busca chamar a atenção das pessoas e despertar a necessidade do consumo consciente”, ressaltou o secretário executivo de Defesa do Consumidor do Recife, André Azevedo.

Para obter informações ou registrar denúncia, o Procon Recife atende presencialmente na sua sede, localizada na Rua do Imperador, 491, no bairro de Santo Antônio, e nos postos situados nos Compaz (Ariano Suassuna, no Cordeiro; Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha; Dom Helder, no Coque; Paulo Freire, no Ibura, e Leda Alves, no Pina). O contato também pode ser feito por meio do Whatsapp (81) 3355.3286, do site e do e-mail [email protected].

