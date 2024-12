A- A+

Inovação Seminário no Senac Porto Digital apresenta resultados de projetos de inovação e pesquisa Durante o evento, serão exibidos os avanços e inovações do PRINTS Pesq em 2024

O Instituto de Ciência e Tecnologia do Senac Pernambuco, no Porto Digital, será palco nesta quarta-feira (18) do 2° Seminário PRINTS Pesq: Inovação e Pesquisa no Ensino por Meio do Desenvolvimento de Produtos e Serviços. Durante o evento, serão exibidos os avanços e inovações alcançados ao longo do ano, com destaque para produtos e serviços que promovem soluções práticas e eficientes para demandas reais do mercado.

Para a solenidade, estarão presentes pesquisadores, professores e estudantes para apresentar os resultados de quatro projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos pelo programa PRINTS Pesq em 2024. As apresentações irão explorar as possibilidades de integração entre tecnologia, educação e empreendedorismo, reforçando o compromisso do Senac PE com a formação de profissionais alinhados às necessidades atuais.

Projeto

Entre os nove projetos do PRINTS, o Programa de Inovação e Tecnologia do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, lançado em janeiro de 2023 e desenvolvido em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), está O PRINTS Pesq. O programa atua em diversas áreas, desde a concepção e implantação de núcleos de pesquisa, incubadora e aceleradora, até certificação de carbono, políticas de tratamento de resíduos sólidos, transformação digital, entre outras.

Os quatro projetos a serem apresentados nesta quarta-feira (18) são geridos pela Coordenação de Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Faculdade Senac Pernambuco. À frente deles estão coordenador de curso superior, docentes, discentes e técnicos administrativos.

O Instituto de Ciência e Tecnologia do Senac PE está localizado na Rua do Apolo, 235, Bairro do Recife. O evento é gratuito e aberto ao público. Para participar, basta se inscrever pelo site.

Veja também

Cursos Banco do Nordeste lança plataforma de educação com cursos gratuitos