A- A+

Trump Donald Trump lança criptomoeda $TRUMP e valor dispara antes da posse Moeda meme tem capitalização de mercado de US$ 6 bilhões, com 80% das moedas em mãos de Trump e afiliados

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu o mercado ao lançar sua própria criptomoeda na noite de sexta-feira. A moeda meme $TRUMP viu seu valor disparar para US$ 6 bilhões em capitalização de mercado até a tarde de sábado, com a maior parte das unidades sendo detidas pela Trump Organization e suas afiliadas.

Em um anúncio nas redes sociais, Trump declarou o $TRUMP como sua moeda oficial. Embora existam outras criptomoedas associadas à sua marca, nenhuma delas teve o endosse direto do magnata até agora.

A criptomoeda $TRUMP foi negociada a US$ 30,48, com um salto impressionante de 369% em seu valor nas últimas 24 horas, conforme dados da CoinMarketCap. A capitalização de mercado da moeda foi avaliada em mais de US$ 6 bilhões, com 80% da emissão sendo controlada pela CIC Digital, afiliada da Trump Organization, e por uma entidade co-proprietária chamada Fight Fight Fight.

O lançamento da moeda ocorre pouco antes da posse de Trump, marcada para segunda-feira. Fontes indicam que, no primeiro dia de seu mandato, o presidente pode emitir ordens executivas que afetarão o mercado de criptomoedas, incluindo o bitcoin. Espera-se que Trump adote um modelo regulatório mais flexível, alinhando-se com promessas feitas durante sua campanha, como a criação de uma reserva estratégica de bitcoin.

Por outro lado, o bitcoin registrou uma leve queda de 0,54%, sendo negociado a US$ 103.897,60 nas últimas 24 horas. A moeda digital chegou a superar a marca de US$ 105.865,22 mais cedo, impulsionada por especulações sobre as ordens executivas que Trump deve anunciar em breve.

Este movimento no mercado de criptomoedas acontece no momento em que Trump se prepara para assumir a presidência, com a promessa de trazer um novo olhar sobre a regulação de ativos digitais.

Veja também